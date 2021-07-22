Хоспис просит помощи в приобретении простых бытовых вещей, воды и мороженого для пациентов 22.07.2021 ZELENOGRAD.RU

«Для комфорта и уюта нам нужны самые простые бытовые вещи. Вдруг вы сможете помочь чем-либо из списка и порадовать наших пациентов. Будем рады вашей помощи», — написали нам волонтёры зеленоградского хосписа.

Вот список:

  • Веера — подойдут любые. В палатах есть кондиционеры, а на уличной прогулке очень пригодятся
  • Антиперспиранты мужские и женские любой марки
  • Чехлы пластиковые для зубной щётки
  • Мячики резиновые для разминания рук (из Fix Price)

  • Футболки хлопковые мужские и женские — размеры с 46-го по 56-й
  • Пена для бритья любой марки
  • Пилки для ногтей одноразовые
  • Очки от солнца — любые
  • Тонкие косынки и платки из хлопка на голову
  • Панамы мужские и женские — размеры от S до XXL
  • Эфирные масла для аромалампы (эвкалипт, лимон, апельсин)
  • Детский спрей для лёгкого расчёсывания волос Siberica Бибеrika «Волшебная гребёнка»
  • Салфетки сервировочные под тарелки и конверты для столовых приборов Happyin со скошенным уголком

  • Вода без газа любой марки 0,3—0,4 литра со спорт-крышкой
  • Мороженое пломбир любой марки в вафельном стаканчике

Любую позицию можно:

  • заказать с доставкой в магазине («Пятёрочка», «Ашан», «Лента» и т. д.)
  • заказать через приложение «Сбермаркет»
  • привезти самостоятельно в любой день с 9 до 21 часа (предварительно надо предупредить об этом координатора хосписа Анну Котлярову по номеру: 8-926-009-24-34, чтобы она оформила пропуск)

Адрес хосписа: Зеленоград, корпус 1701

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Метки:
благотворительность, хоспис, Хоспис № 6
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