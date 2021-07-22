Собрать «тележку радости» для пациентов зеленоградского хосписа. Вот что нужно прямо сейчас
«Для комфорта и уюта нам нужны самые простые бытовые вещи. Вдруг вы сможете помочь чем-либо из списка и порадовать наших пациентов. Будем рады вашей помощи», — написали нам волонтёры зеленоградского хосписа.
Вот список:
- Веера — подойдут любые. В палатах есть кондиционеры, а на уличной прогулке очень пригодятся
- Антиперспиранты мужские и женские любой марки
- Чехлы пластиковые для зубной щётки
- Мячики резиновые для разминания рук (из Fix Price)
- Футболки хлопковые мужские и женские — размеры с 46-го по 56-й
- Пена для бритья любой марки
- Пилки для ногтей одноразовые
- Очки от солнца — любые
- Тонкие косынки и платки из хлопка на голову
- Панамы мужские и женские — размеры от S до XXL
- Эфирные масла для аромалампы (эвкалипт, лимон, апельсин)
- Детский спрей для лёгкого расчёсывания волос Siberica Бибеrika «Волшебная гребёнка»
- Салфетки сервировочные под тарелки и конверты для столовых приборов Happyin со скошенным уголком
- Вода без газа любой марки 0,3—0,4 литра со спорт-крышкой
- Мороженое пломбир любой марки в вафельном стаканчике
Любую позицию можно:
- заказать с доставкой в магазине («Пятёрочка», «Ашан», «Лента» и т. д.)
- заказать через приложение «Сбермаркет»
- привезти самостоятельно в любой день с 9 до 21 часа (предварительно надо предупредить об этом координатора хосписа Анну Котлярову по номеру: 8-926-009-24-34, чтобы она оформила пропуск)
Адрес хосписа: Зеленоград, корпус 1701
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Ступенька сломалась под человеком в подъезде жилого дома. Нога провалилась, он получил травму. Бетонную ступеньку заменили железной Новости
Продуктовая ярмарка в 16-м микрорайоне пустеет — покупатели туда не идут. Её собираются переформатировать Новости
Определен подрядчик на прокладку новых железнодорожных путей от Москвы до Алабушево. Вот как он реконструирует станции с пересадками на метро Истории
Вакцина «ЭпиВакКорона» снова доступна в Москве. Пока — только для тех, кто получил первый компонент Новости
«Готовим людей к завтрашнему, а не вчерашнему». Зеленоградская академия бизнеса и инновационных технологий объявила набор на новый учебный год Партнерский материал
Машиноместа в гаражах в 8-м, 20-м микрорайонах и на Новокрюковской улице массово выставили на продажу. Некоторые с нулевой стартовой ценой Новости
Обеспечить выпускников институтов гарантированным рабочим местом или ежемесячными выплатами за его отсутствие Партнерский материал
После жаркой погоды некоторые газоны в городе полностью высохли. Кажется, их косили и не поливали, нарушая правила ухода Новости
У кандидата от КПРФ Ивана Ульянченко появился ещё один двойник с похожей фамилией. На этот раз — от «Партии пенсионеров» Новости
Магазин женской одежды «АМЕДЕА» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем подарочные сертификаты Новости
«Когда на мой стук открыли, я заметила море сланцев и устланный матрасами пол». Как в соседях у жительницы Зеленограда появилось общежитие мигрантов Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
Ремонт опасной дороги на границе с Зеленоградом победил в голосовании на портале «Добродел». Но чиновники отказались его делать и не объясняют причину Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории