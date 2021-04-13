В зеленоградском хосписе попросили помочь им пополнить запасы приятных мелочей для пациентов. Небольшие сувениры и полезные подарки раздают им во время работы тележки радости. Это помогает подопечным хосписа скоротать время, напомнить о доме, поднять настроение и почувствовать заботу. «Многие пациенты большую часть времени проводят в палатах. Поэтому так хочется создать атмосферу тепла, комфорта и уюта», — написали в группе волонтерской помощи хоспису.
Пополнить тележку можно следующими вещами:
- хлопчатобумажные футболки (плотность 135 гр/м2) от размера 50 и больше
- 2-3 настольные доски для письма маркером
- вода в бутылках без газа с удобным носиком для питья 0,33-0,5 мл
- влажные салфетки (большое и маленькие упаковки)
- влажная туалетная бумага
- расчёски-гребни, щётки
- крем для рук, лица, ног
- гигиеническая помада
- пилочки
- тапочки мужские и женские от 39 размера и больше
- хлопчатобумажные носки от 38 размера и больше
- кроссворды с крупным шрифтом, газеты, журналы
Зеленоградский хоспис принимает пожертвования ежедневно с 9 до 21. Он находится в корпусе 1701 — это отдельно стоящее здание на Георгиевском проспекте (остановка «корпус 1620»). Надо позвонить в домофон и отдать привезенное охраннику, сказав, что это для пациентов. Можно не везти самому, а заказать доставку. Узнать подробности и задать вопросы можно координатору хосписа Анне Котляровой по телефону 8-926-009-24-34.