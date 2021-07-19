Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: магазин женской одежды «Амедеа». Маназин работает в Зеленограде с 2003 года и предлагает в широком ассортименте: платья и костюмы, жакеты и блузы, брюки и юбки, купальники и туники российских и европейских производителей. Практичные ткани, высокое качество пошива, актуальные тренды, широкий размерный ряд.

Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — накопительная бонусная карта со стартовой скидкой 5%. Получить карту можно при первой покупке в магазине по электронной карте лояльности клуба друзей.