Магазин женской одежды «Амедеа» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем подарочные сертификаты 19.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: магазин женской одежды «Амедеа». Маназин работает в Зеленограде с 2003 года и предлагает в широком ассортименте: платья и костюмы, жакеты и блузы, брюки и юбки, купальники и туники российских и европейских производителей. Практичные ткани, высокое качество пошива, актуальные тренды, широкий размерный ряд.

Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — накопительная бонусная карта со стартовой скидкой 5%. Получить карту можно при первой покупке в магазине по электронной карте лояльности клуба друзей.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» «Амедеа» дарит три подарочных сертификата по 1000 рублей. Для участия в розыгрыше сертификатов необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 23 июля.

Магазин находится в корпусе 1446, ТЦ «Столица», 1 этаж.
Режим работы: 10:00-22:00
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Метки:
одежда, клуб друзей
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