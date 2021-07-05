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«Лежачих полицейских» установят в 14-м микрорайоне возле школьных корпусов 05.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Искусственные дорожные неровности решили установить в дворовом проезде между жилым домом 1445 и корпусом 1468, в котором расположено одно из подразделений школы 1151. Работы должны завершить к началу учебного года — до 25 августа.

Ещё на двух проездах, прилегающих к территориям той же школы, установят знак «Дети» (1.23) — между 1411 (школа) и 1412 (жилой) и во дворах жилых корпусов 1457—1458 со стороны, обращённой к школе.

При этом признали нецелесообразным делать искусственные неровности в дворовом проезде у соседнего жилого корпуса 1459, тоже расположенного напротив школы.

Такое решение приняли на июньском заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения по предложению управы. Предварительно её сотрудники вместе с представителями ГИБДД и Межрайонного совета директоров образовательных организаций Зеленограда обследовали названные участки и решили, что здесь надо повысить безопасность движения на путях следования детей к своим образовательным учреждениям.

Работы по установке «лежачих полицейских» с соответствующими знаками и знаков «Дети» решили включить в план благоустройства района Крюково на 2021 год. Ответственной назначили управу.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 14
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