Искусственные дорожные неровности решили установить в дворовом проезде между жилым домом 1445 и корпусом 1468, в котором расположено одно из подразделений школы 1151. Работы должны завершить к началу учебного года — до 25 августа.
Ещё на двух проездах, прилегающих к территориям той же школы, установят знак «Дети» (1.23) — между 1411 (школа) и 1412 (жилой) и во дворах жилых корпусов 1457—1458 со стороны, обращённой к школе.
При этом признали нецелесообразным делать искусственные неровности в дворовом проезде у соседнего жилого корпуса 1459, тоже расположенного напротив школы.
Такое решение приняли на июньском заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения по предложению управы. Предварительно её сотрудники вместе с представителями ГИБДД и Межрайонного совета директоров образовательных организаций Зеленограда обследовали названные участки и решили, что здесь надо повысить безопасность движения на путях следования детей к своим образовательным учреждениям.
Работы по установке «лежачих полицейских» с соответствующими знаками и знаков «Дети» решили включить в план благоустройства района Крюково на 2021 год. Ответственной назначили управу.