Искусственные дорожные неровности решили установить в дворовом проезде между жилым домом 1445 и корпусом 1468, в котором расположено одно из подразделений школы 1151. Работы должны завершить к началу учебного года — до 25 августа.

Ещё на двух проездах, прилегающих к территориям той же школы, установят знак «Дети» (1.23) — между 1411 (школа) и 1412 (жилой) и во дворах жилых корпусов 1457—1458 со стороны, обращённой к школе.

При этом признали нецелесообразным делать искусственные неровности в дворовом проезде у соседнего жилого корпуса 1459, тоже расположенного напротив школы.