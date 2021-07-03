Легковой автомобиль опрокинулся на крышу на эстакаде при выезде из Зеленограда с Московского проспекта на Ленинградку (37-й километр). Инцидент произошёл около семи — половины восьмого вечера в пятницу, 2 июля, на той части развязки, по которой выезжают в сторону Санкт-Петербурга.
В полиции не смогли оперативно прокомментировать дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия прибыли спасатели мотобатальона и «скорая». Однако информации о пострадавших не поступало.
По надписи Camozzi на борту машины можно предположить, что она может быть связана с российской штаб-квартирой одноименной итальянской компании. Предприятие «Камоцци Пневматика» расположено в деревне Чашниково под Зеленоградом. «Конечно, я не рада, но эти ребята так гоняют, предприятие у нас в посёлке, я регулярно вижу эти машины», — рассказала читательница «Зеленоград.ру».
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