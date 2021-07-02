Фиктивную справку о наличии высокого уровня антител к коронавирусной инфекции продали через интернет за 1785 рублей. Документ оформляли без фактической сдачи крови на анализ. Курьера, доставившего подделку, полицейские задержали возле одного из зеленоградских торговых центров в «новом» городе во время проверочной закупки. То есть зеленоградские полицейские сами заказали фиктивную справку под видом клиента.
Справки, которые якобы позволяют получить освобождение от вакцинации, изготавливал коммерческий медицинский центр в Москве. На самом деле наличие и количество антител не являются основанием для отмены прививки. Тест на антитела нужен в основном для того, чтобы определить, переболел ли человек ковидом и как давно или в какой стадии находится болезнь. Переболевшим рекомендуют вакцинироваться не раньше чем через полгода после выздоровления. Справку о наличии антител можно показать для консультации в пункте вакцинации.
В клинике и лаборатории, промышлявших продажей фальшивок, провели обыски, во время которых обнаружили бланки справок с уже проставленными печатями и подписями врача. Вместе с этим полицейские изъяли компьютерную технику, средства связи, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, печатей и бланков (статья 327 УК РФ).
Наряду со справками о наличии антител через интернет продавались и другие медицинские документы, связанные с вакцинацией от ковида. Полиция задержала в одном из столичных бизнес-центров двух подельников-москвичей, организовавших канал сбыта. У них изъяли более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против ковида, а также 20 печатей и штампов разных медицинских организаций, все — фальшивые, сообщает полиция.