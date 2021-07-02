В клинике и лаборатории, промышлявших продажей фальшивок, провели обыски, во время которых обнаружили бланки справок с уже проставленными печатями и подписями врача. Вместе с этим полицейские изъяли компьютерную технику, средства связи, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, печатей и бланков (статья 327 УК РФ).

Наряду со справками о наличии антител через интернет продавались и другие медицинские документы, связанные с вакцинацией от ковида. Полиция задержала в одном из столичных бизнес-центров двух подельников-москвичей, организовавших канал сбыта. У них изъяли более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против ковида, а также 20 печатей и штампов разных медицинских организаций, все — фальшивые, сообщает полиция.