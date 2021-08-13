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Разворот возле «Зельгроса» перенесли, чтобы машины не мешали автобусам. Водители жалуются на аварийные ситуации и заторы 13.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Разворот на Георгиевском проспекте между 16 и 17 микрорайонами отодвинули от автобусной остановки «Корпус 1624» на 60 метров — чтобы машины не проезжали через территорию остановки, мешая автобусам. Но теперь потоки автомобилей с других выездов пересекаются, говорят некоторые водители, и просят вернуть место разворота на прежнее место.

Разворот перенесли по инициативе Центра организации дорожного движения. В результате стало неудобно и опасно, написала Елена М. в префектуру. Новый разворот сделали очень близко к другому развороту со встречной полосы, и очень близко к ближайшему выезду из 16-го микрорайона. Из-за этого постоянно возникают аварийные ситуации и появляются заторы — машины создают себе же очередь, перекрывая развороты на обоих полосах. Также очень опасно и неудобно стало выезжать из 16-го: создается помеха основному потоку, машины занимают два ряда, так как не успевают перестроиться и тормозят основной поток.

Осенью будет хуже, отмечает Елена, потому что в этом месте постоянно выезжают родители с детьми из школы и детского сада.

В префектуре отметили, что водители, выезжающие из 16 микрорайона, которым неудобен новый разворот, могут разворачиваться дальше — на перекрёстке Георгиевского проспекта, Георгиевского шоссе и улицы Андреевка.

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Метки:
автомобиль, безопасность дорожного движения, микрорайон 16
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