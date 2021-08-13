Разворот перенесли по инициативе Центра организации дорожного движения. В результате стало неудобно и опасно, написала Елена М. в префектуру. Новый разворот сделали очень близко к другому развороту со встречной полосы, и очень близко к ближайшему выезду из 16-го микрорайона. Из-за этого постоянно возникают аварийные ситуации и появляются заторы — машины создают себе же очередь, перекрывая развороты на обоих полосах. Также очень опасно и неудобно стало выезжать из 16-го: создается помеха основному потоку, машины занимают два ряда, так как не успевают перестроиться и тормозят основной поток.

Осенью будет хуже, отмечает Елена, потому что в этом месте постоянно выезжают родители с детьми из школы и детского сада.

В префектуре отметили, что водители, выезжающие из 16 микрорайона, которым неудобен новый разворот, могут разворачиваться дальше — на перекрёстке Георгиевского проспекта, Георгиевского шоссе и улицы Андреевка.