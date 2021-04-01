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Разворот возле «Зельгроса» перенесут, чтобы машины не мешали автобусам 01.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Сдвинуть на 60 метров разворот на Георгиевском проспекте между 16 и 17 микрорайонами. Выполняя маневр, машины фактически проезжают через территорию остановки «Корпус 1624», где останавливаются автобусы.

Разворот перенесут ближе к улице Каменка, то есть подальше от пересечения Георгиевского проспекта и улицы Андреевка. По ПДД, разворот запрещается в местах остановок маршрутных транспортных средств, отмечается в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения. На остановке «Корпус 1624» останавливаются автобусы 25 и 32.

Сдвинуть разворот — это значит выполнить дорожные работы, перенести трансбарьер, поставить знаки, поменять разметку. Поставлена задача сделать все это до 1 ноября. Инициатор переноса разворота — Центр организации дорожного движения, поднявший вопрос после обращения жителей.

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Метки:
автомобиль, безопасность дорожного движения, микрорайон 16, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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