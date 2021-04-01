Разворот перенесут ближе к улице Каменка, то есть подальше от пересечения Георгиевского проспекта и улицы Андреевка. По ПДД, разворот запрещается в местах остановок маршрутных транспортных средств, отмечается в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения. На остановке «Корпус 1624» останавливаются автобусы 25 и 32.



Сдвинуть разворот — это значит выполнить дорожные работы, перенести трансбарьер, поставить знаки, поменять разметку. Поставлена задача сделать все это до 1 ноября. Инициатор переноса разворота — Центр организации дорожного движения, поднявший вопрос после обращения жителей.