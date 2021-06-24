Умерла зеленоградский экоактивист Елена Акулова. Поминки пройдут в субботу у родников, возрождением которых она занималась 24.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Известная зеленоградская экоактивистка Елена Акулова скончалась на 53-м году жизни в своей квартире в 16-м микрорайоне во вторник, 22 июня. Умерла во сне. Врачи сказали — «внезапная смерть»: из-за жары возникла сердечная недостаточность, Елена уснула и не проснулась.

Елена Акулова была соучредителем московского отделения Межрегиональной общественной организации в сфере экологии и охраны окружающей среды «Мусора.Больше.Нет» — организации, которая одной из первых в стране начала пропагандировать и внедрять раздельный сбор мусора. В рамках этого проекта Акулова инициировала субботники, в которых сама принимала активное участие, по очистке Крюковского лесопарка, водоохранных территорий в Зеленограде и ближайших окрестностях.

Отсюда родилось несколько её новых проектов. Одним из любимых стало возрождение родников на правом берегу реки Горетовки — полностью волонтёрский проект, который начался в июне 2018 года.

«Сейчас многое сделано: к каждому роднику ведет дощатый настил, сооружён прочный мостик через речку Горетовку. Лес очищается волонтёрами от навалов деревьев, погибших от короеда, — писала Елена в конце сентября 2019 года и делилась идеями на следующий год: — 4, 5 мая мы планируем уборку леса от мусора и веток поваленных деревьев; 11 и 12 мая планируем сажать Лес победы у родников и подсаживать ёлочки к лесопосадкам».

Акулова выступала также в защиту природной территории на другом берегу Горетовки, где лес был повален и частично выведен из лесного фонда под дачное строительство. Билась за то, чтобы вывести эти земли из частной собственности. «Я делаю всё, чтобы перевести эти земли в ООПТ», — писала она.

Восстановление мостика через Горетовку, установка настилов, облагораживание родников — всё это волонтёрские проекты, которые получились по инициативе Акуловой.

В Зеленоград Елена Акулова переехала в 1998 году. До тридцати лет она жила в Хабаровске, получила среднее образование, окончила Дальневосточный государственный гуманитарный университет (как он теперь называется), получив профессию учителя истории. Второе высшее — в области юриспруденции. А сейчас проходила обучение по курсу интернет-рекламы.

Последнее, что она делала, — это решала какие-то вопросы по установке памятника на родниках, рассказала «Зеленоград.ру» её дочь Валерия. В 2019-м возле родников была установлена памятная табличка о воинском подвиге 7 декабря 1941 года. В этот же день в 2018 году активисты сложили здесь памятный знак из камней. Акулова надеялась, что на этом месте будет организована реконструкция боёв (проект реконструкции, разработанный мужем, уже был готов), а также экскурсии для зеленоградцев от музея и библиотек.

Также она автор проекта «Оздоровительный цигун в Зеленограде», постоянно проводила занятия с группами, бесплатные зарядки на свежем воздухе. В апреле этого года участвовала в организации мероприятия в парке Победы, где зеленоградцев учили технике ходьбы русских странников. «Провожу презентацию авторского метода Дмитрия Шипули „оздоровительная ходьба русских странников“. Это улучшенный вариант скандинавской ходьбы. Как оздоровительный цигун начался с Зеленограда, так и ходьба русских странников будет впервые представлена в Москве», — делилась она.

Недавно Акулова начала писать книгу по здоровому питанию, в основе которой была китайская медицина: цигун, дикоросы, аромамасла.

«Более доброго и отзывчивого человека я не знаю. Светлая и лёгкая душа», — говорят о ней. Действительно, всегда позитивная, на подъёме, с фонтанирующей положительной энергией и бесконечным заразительным энтузиазмом.

Прощаться с Еленой Акуловой будут в субботу, 26 июня, «на её любимых родниках». Начало поминок в 14 часов. Похороны состоятся накануне, в пятницу, в крематории в Митино.

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Метки:
происшествия, некролог, акулова елена
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