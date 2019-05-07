Зеленоградские активисты-экологи приглашают горожан 11 и 12 мая (с 10:00) поучаствовать в посадке деревьев за 17 микрорайоном, на поле по пути к родникам на реке Горетовке. В декабре 1941 года здесь полегло больше 500 советских солдат, защищавших Крюково и Москву. «Пусть в честь их воинского подвига сегодня растут деревья! Мы прилагаем усилия, чтобы эту территорию сделали местом Боевой славы», — сообщает инициатор акции Елена Акулова.

«Зима 1941 года. Лютый мороз и враг подошёл совсем близко. Крюково, Баранцево, Горетовка стали последним рубежом на подступах к Москве. 7 декабря в 10 утра началась контратака, завершившаяся прорывом фашистской обороны. На поле полегло больше 500 наших солдат, совсем молодых необстрелянных мальчишек из 17 стрелковой бригады и ополченцев. Им пришлось идти в атаку по колено в снегу 300 метров по полю на шквальный огонь пулемётов и миномётов… Потом почти два месяца на саночках местные жители вывозили с поля и хоронили погибших…»