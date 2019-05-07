Зеленоградские активисты-экологи приглашают горожан 11 и 12 мая (с 10:00) поучаствовать в посадке деревьев за 17 микрорайоном, на поле по пути к родникам на реке Горетовке. В декабре 1941 года здесь полегло больше 500 советских солдат, защищавших Крюково и Москву. «Пусть в честь их воинского подвига сегодня растут деревья! Мы прилагаем усилия, чтобы эту территорию сделали местом Боевой славы», — сообщает инициатор акции Елена Акулова.
«Зима 1941 года. Лютый мороз и враг подошёл совсем близко. Крюково, Баранцево, Горетовка стали последним рубежом на подступах к Москве. 7 декабря в 10 утра началась контратака, завершившаяся прорывом фашистской обороны. На поле полегло больше 500 наших солдат, совсем молодых необстрелянных мальчишек из 17 стрелковой бригады и ополченцев. Им пришлось идти в атаку по колено в снегу 300 метров по полю на шквальный огонь пулемётов и миномётов… Потом почти два месяца на саночках местные жители вывозили с поля и хоронили погибших…»
Новые ёлочки — «лес Победы» — планируют посадить на поле взамен тех, которые сгорели при пожаре в прошлом году. «Нам надо окопать елочки на лесопосадках и убрать от них солому от иван-чая, чтобы это опять не стало причиной пожара», уточняет Елена Акулова.
Сажать будут также черёмуху и яблони. Всем участникам акции желательно иметь для работы перчатки, лопату, тяпку и многоразовую сумку из нетканого материала, предупреждают организаторы в группе акции ВКонтакте.
В акции по посадке деревьев уже поучаствовали 6 мая ученики школы 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского. 5 и 6 мая у родников прошёл небольшой субботник: уборка мусора, веток упавших деревьев.
9 мая в 12 часов возле родников будет установлена памятная табличка о воинском подвиге 7 декабря 1941 года. «Приглашаем жителей отдать дань памяти погибшим! 7 декабря прошлого года активисты сложили из камней памятный знак» , — рассказывает Елена Акулова. И надеется, что на этом месте будет организована реконструкция боёв, экскурсии для зеленоградцев от Музея и библиотек.
Эко-активистка выступает также в защиту природной территории на другом берегу Горетовки, где лес повален и частично выведен из лесного фонда под дачное строительство. Лесовосстановительных работ здесь не планируется. «Я делаю всё, чтобы перевести эти земли в ООПт, — пишет Елена Акулова, — ввести особый режим, чтобы строительство дач на другом берегу Горетовки стало невозможным. Хочется сохранить лес! вернее всё что от него осталось…».
Летом прошлого года по её инициативе прошла другая акция на родниках — волонтёры восстановили мостик к родникам через реку Горетовка. У родников посадили клёны, и они благополучно прижились.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.