«Пожар в корпусе 1820 на первом этаже. Пожарных машин штук семь, реанимобиль потом уехал с мигалками и сиреной», — сообщил «Зеленоград.ру» очевидец.

На самом деле ничего страшного не случилось и всё закончилось хорошо. В служебном помещении «Жилищника» велись сварочные работы. Во время этих работ произошла разгерметизация газового шланга в месте примыкания к горелке. Газовые баллоны находились на улице, поэтому пока перекрывали поступление газа, разгорелось пламя, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре.

Приехавшие пожарные ликвидировали воспламенение, до возгорания дело не дошло. Служебные помещения и помещения жилого дома не пострадали. Спасать тоже никого не пришлось, уточнили в МЧС.

Инцидент произошёл около половины девятого утра во вторник, 22 июня. Никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался.

Из-за потенциальной опасности вместе со спецтехникой на место происшествия одновременно выезжают и наряды скорой помощи. С «мигалками» машины могут уехать в случае другого экстренного вызова.