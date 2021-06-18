На Верхних Кукуевских прудах в 17 микрорайоне к сентябрю сделают площадку для отдыха 18.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Верхние Кукуевские пруды находятся при въезде в 17 микрорайон от Андреевки, справа от дороги — это два небольших пруда с протокой. Сейчас рядом с ними пустырь, вокруг растут деревья и протоптаны тропинки. По берегам устраивают пикники, поэтому они довольно сильно замусорены. О благоустройстве здесь зоны отдыха объявляли еще в 2019 году. К 2021 году она всё еще не появилась, но сделают её уже к сентябрю, обещает префектура — правда, только на одном берегу.

Обустройство Кукуевских прудов было запланировано на 2020 год — сначала по программе «Мой район», затем по программе «Развитие городской среды». Для жителей 17 микрорайона пруды должны стать природным оазисом, адаптированным для прогулок и отдыха, считают в префектуре, к тому же «благоустройство видовой территории — важный элемент в повышении престижа района и округа».

Однако в 2020 году работы так и не начались — из-за эпидемиологической ситуации, как отвечали жителям, и по другим причинам. «В ходе проработки вопроса с Комитетом по архитектуре и градостроительству по уточнению границ благоустройства установлено, что объект попадает на территорию с частной формой собственности, а также в охранную зону высоковольтных линий электропередач» , — пояснил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин.

Проект благоустройства, изначально задуманного вокруг прудов — с очисткой береговой линии, планировкой территории в 1,57 га, дорожно-тропиночной сетью — по всей видимости, сократили. Зону отдыха на Верхних Кукуевских прудах исключили из городской программы, но она попала в планы управы района Крюково: в нынешнем году один берег всё-таки приведут в порядок за счёт средств стимулирования управы.

Небольшая площадка для отдыха расположится на берегу вдоль дороги, которая идёт от 17 микрорайона мимо Верхних Кукуевских прудов к коттеджному посёлку у реки Горетовки.

По информации управы, на площадке сделают асфальтовое покрытие (на 90 кв.метрах), восстановят газон (2000 кв.метров) и поставят газонное ограждение (50 метров), установят четыре садовых дивана и четыре бетонные урны.

Работы будут завершены в сентябре 2021 года. Обсуждений проекта благоустройства с жителями не запланировано, сообщает управа.

Горожане, между тем, весной жаловались, что вокруг прудов ежегодно подтапливает территорию — участок земли под ЛЭП напротив дома 37, корпусов 1 и 2 по Георгиевскому проспекту.

«Судя по всему, нарушен отвод воды из Верхнего Кукуевского пруда, — предположил один из жителей 17 микрорайона в своём обращении в префектуру. — Раньше она уходила в Кукуевскую балку, но теперь на месте её старого пути „Зельгрос“ и территория 17-го микрорайона. Воде деваться некуда, заливает окрестные территории, переливается через прилегающую дорогу. Необходимо что-то сделать с дренажём, иначе получим болото».

Переполнение водоёмов и подтопление прибрежных территорий естественно в период паводка и таяния снега, ответили в префектуре. Дренажная система у пруда не была предусмотрена проектом застройки 17-го микрорайона. Водосточной сети на участке подтопления нет, так что избежать весеннего разлива невозможно. Но на дорогах между прудами и микрорайоном есть дождеприёмные решётки, «в том числе и для принятия талых вод с Кукуевских прудов». Кроме того, управа района Крюково организует работы по устранению подтопления механизированным способом.

После сокращения планов благоустройства территория под ЛЭП останется нетронутой, как и другие берега обоих прудов с местами «дикого» отдыха.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), благоустройство
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