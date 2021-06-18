Обустройство Кукуевских прудов было запланировано на 2020 год — сначала по программе «Мой район», затем по программе «Развитие городской среды». Для жителей 17 микрорайона пруды должны стать природным оазисом, адаптированным для прогулок и отдыха, считают в префектуре, к тому же «благоустройство видовой территории — важный элемент в повышении престижа района и округа».

Однако в 2020 году работы так и не начались — из-за эпидемиологической ситуации, как отвечали жителям, и по другим причинам. «В ходе проработки вопроса с Комитетом по архитектуре и градостроительству по уточнению границ благоустройства установлено, что объект попадает на территорию с частной формой собственности, а также в охранную зону высоковольтных линий электропередач» , — пояснил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин.

Проект благоустройства, изначально задуманного вокруг прудов — с очисткой береговой линии, планировкой территории в 1,57 га, дорожно-тропиночной сетью — по всей видимости, сократили. Зону отдыха на Верхних Кукуевских прудах исключили из городской программы, но она попала в планы управы района Крюково: в нынешнем году один берег всё-таки приведут в порядок за счёт средств стимулирования управы.