Верхний Кукуевский пруд находится при въезде в 17 микрорайон, справа от дороги. Сейчас рядом с ним пустырь, дальше — автозаправочная станция. В ходе благоустройства планируется очистить береговую линию прудов, выполнить планировку территории в 1,57 га, обустроить дорожно-тропиночную сеть, установить парковые диваны и урны.

Есть еще Средний Кукуевский пруд и Нижний Кукуевский пруд — маленькие водоёмы, расположенные между новостройками 17 микрорайона и деревней Каменка, где до сих пор стоят частные деревенские дома и коттеджи.