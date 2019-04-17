Обустройство Кукуевских прудов запланировано на 2020 год в рамках программы «Мой район», сообщила префектура: «Благоустройство видовой территории — важный элемент в повышении престижа района и округа». Большинство зеленоградцев, вероятно, даже не знают такого топонима. А для жителей 17 микрорайона пруды должны стать природным оазисом, адаптированным для прогулок и отдыха, считают городские власти.
Верхний Кукуевский пруд находится при въезде в 17 микрорайон, справа от дороги. Сейчас рядом с ним пустырь, дальше — автозаправочная станция. В ходе благоустройства планируется очистить береговую линию прудов, выполнить планировку территории в 1,57 га, обустроить дорожно-тропиночную сеть, установить парковые диваны и урны.
Есть еще Средний Кукуевский пруд и Нижний Кукуевский пруд — маленькие водоёмы, расположенные между новостройками 17 микрорайона и деревней Каменка, где до сих пор стоят частные деревенские дома и коттеджи.
По другую сторону прудов — улица Заречная деревни Каменка, они находятся на задворках частных хозяйств. А со стороны новостроек 17 микрорайона пруды доступны и довольно живописны. Будут ли их благоустраивать — неизвестно, как и будущее деревенских домиков.
В программе «Мой район» по району Крюково, опубликованной на сайте мэра Москвы, среди ближайших планов для 17 микрорайона значится ввод в эксплуатацию еще двух многоквартирных домов (корпусов 1708 и 1709), строительство детских садов на 220 мест и на 250 мест, школы на 1100 мест.
Присоединяйтесь к группам 17-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграм.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.