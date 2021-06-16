В прошлом году другая история с люками, тоже принадлежащими «Мосводоканалу», произошла в парке у Школьного озера. Кто-то украл крышки, и колодцы стояли открытыми. Информация попала в редакцию от читателей. «Зеленоград.ру» передал её в префектуру, после чего силами управы проблему устранили в течение пары часов: сначала опасную зону огородили сигнальными лентами, потом нашли подходящие крышки и закрыли колодцы.

С помощью читателей «Зеленоград.ру» удалось через префектуру оперативно решить уже не одну проблему.