Вода из канализационного люка затопила газон в парке Победы. Аварию устранили после обращения «Зеленоград.ру» в префектуру 16.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Потоки воды с бурлением полились ночью из-под люков в парке Победы, затопив большой газон. Дальше вода с него вытекала в лужу, которая сливалась в ливнёвку. Утром редакция получила видео от читателя «Зеленоград.ру» Антона. Мы сообщили о ЧП в префектуру. Меньше чем за час аварию устранили.

Колодцы состоят на балансе «Мосводоканала». Не вдаваясь в подробности, в организации о причинах аварии сказали, что «был забит люк». Проблему решили.

В прошлом году другая история с люками, тоже принадлежащими «Мосводоканалу», произошла в парке у Школьного озера. Кто-то украл крышки, и колодцы стояли открытыми. Информация попала в редакцию от читателей. «Зеленоград.ру» передал её в префектуру, после чего силами управы проблему устранили в течение пары часов: сначала опасную зону огородили сигнальными лентами, потом нашли подходящие крышки и закрыли колодцы.

С помощью читателей «Зеленоград.ру» удалось через префектуру оперативно решить уже не одну проблему.

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Метки:
жкх, происшествия, парк победы, подтопления и лужи
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