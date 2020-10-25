Открытые люки возле Школьного озера оперативно закрыли после обращения «Зеленоград.ру» в префектуру 25.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Об открытых люках на газоне у Школьного озера около дамбы рассказала читательница «Зеленоград.ру». На фотографиях, которые она прислала, крышек рядом нет и отсутствует сигнальное ограждение. С помощью префектуры удалось оперативно решить проблему.

Редакция обратилась в префектуру, чтобы колодцы обезопасили. Сообщение сразу направили в «Мосводоканал», который отвечает за эти колодцы. Параллельно сотрудники управы оперативно натянули сигнальную ленту вокруг опасного газона, затем отыскали подходящие крышки и закрыли люки. С момента нашего обращения прошло меньше двух часов.

Крышки с люков и решётки периодически воруют. Крышки поднимают специальным устройством, а на земле они держатся только за счёт собственного веса в несколько десятков килограммов, дополнительных креплений нет. Взаимодействуют ли компании-балансосодержатели по этому поводу с полицией и пунктами приёма вторсырья, неизвестно.

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Метки:
жкх, происшествия, микрорайон 10, школьное озеро
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