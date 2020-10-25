Крышки с люков и решётки периодически воруют. Крышки поднимают специальным устройством, а на земле они держатся только за счёт собственного веса в несколько десятков килограммов, дополнительных креплений нет. Взаимодействуют ли компании-балансосодержатели по этому поводу с полицией и пунктами приёма вторсырья, неизвестно.