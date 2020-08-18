В Мосводостоке «Зеленоград.ру» сказали, что с начала этого года в Москве зафиксировали всего 2-3 случая кражи решеток. Сами решетки поднимают специальным устройством, а на земле они держатся только за счет собственного веса, дополнительных креплений нет. Взаимодействует ли компания по этому поводу с полицией и пунктами приема вторсырья, в пресс-службе оперативно уточнить не смогли.