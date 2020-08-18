В 5 микрорайоне неизвестные сняли решетки с трех колодцев 18.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Днем 17 августа местный житель заметил, что вдоль пешеходной дорожки от 520 к 510 корпусу у трех водосточных колодцев нет решеток. Он зашел в диспетчерскую, и колодцы «быстро огородили ленточками».

В префектуре сообщили, что решетки сняты «в результате вандальных действий неустановленных лиц». Вероятно, их украли, чтобы сдать на металлолом. Информацию передали в «Мосводосток», в течение нескольких часов все три решетки заменили.

В Мосводостоке «Зеленоград.ру» сказали, что с начала этого года в Москве зафиксировали всего 2-3 случая кражи решеток. Сами решетки поднимают специальным устройством, а на земле они держатся только за счет собственного веса, дополнительных креплений нет. Взаимодействует ли компания по этому поводу с полицией и пунктами приема вторсырья, в пресс-службе оперативно уточнить не смогли.

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Метки:
микрорайон 5
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