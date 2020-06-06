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Опасную самодельную решетку поставили на фонтан на площади Юности. Туда может провалиться нога маленького ребенка 06.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Фонтан на площади Юности бьет из-под земли, он закрыт стандартными решетчатыми панелями. Однако сейчас несколько элементов решетки заменили на самодельную — опасную для маленьких детей.

Ячейки в новой решетке очень большие, поэтому сверху на них наварены металлические прутья. Но этого, очевидно, недостаточно. Если даже нога не провалится, то риск зацепиться и подвернуть ногу велик. Об этом рассказал наш читатель Сергей, который как раз был рядом с фонтаном с маленьким ребенком.

Будьте осторожны и предупредите знакомых. «Зеленоград.ру» отправил эту информацию в префектуру с просьбой оперативно решить проблему.

Обновление: после публикации сотрудник префектуры сообщил, что решетку огородят, а затем организация «Гормост», отвечающая за фонтан, сделает «как положено».

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Метки:
площадь юности, фонтан
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Обсуждение
Roman Turaev
6 часов назад
Скорее всего родную решетку украли во время хранения или транспортировки. Надо бы новую купить, но не на бюджетные деньги, а взыскать с причастных. По справедливости.
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