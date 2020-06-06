Ячейки в новой решетке очень большие, поэтому сверху на них наварены металлические прутья. Но этого, очевидно, недостаточно. Если даже нога не провалится, то риск зацепиться и подвернуть ногу велик. Об этом рассказал наш читатель Сергей, который как раз был рядом с фонтаном с маленьким ребенком.

Будьте осторожны и предупредите знакомых. «Зеленоград.ру» отправил эту информацию в префектуру с просьбой оперативно решить проблему.

Обновление: после публикации сотрудник префектуры сообщил, что решетку огородят, а затем организация «Гормост», отвечающая за фонтан, сделает «как положено».