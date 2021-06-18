На портале «Добродел» идет опрос на тему, нужно ли запретить массовый запуск в небо гелиевых воздушных шариков. Также жителям предлагают выбрать наиболее экологичную альтернативу такой традиции: посадку цветов и деревьев, лазерное шоу или запуск многоразовых воздушных змеев. Опрос открыт до 11 июля.

В аннотации к опросу указано, что в России на массовых мероприятиях в небо запускаются «миллионы воздушных, гелиевых и „китайских“ фонариков». Материал шаров наносит вред окружающей среде: их съедают животные, что приводит к их «мучительной гибели животных», а их остатки шариков на линиях электропередач могут лишить жителей света. Инициаторами опроса стали комиссия по экологии региональной Общественной палаты и комитет по экологии областной думы.

В опросе на момент подготовки публикации приняли участие 404 человека. Примерно половина из них указала, что никогда не запускала шары в небо, 83 процента одобряет запрет на запуск, а 70 процентов видит альтернативу в посадке цветов и деревьев.

Зеленоградские активисты сообщества «Эко-Z» в апреле 2021 года предложили руководству школ отказаться от запуска воздушных шаров на последних звонках. Они привели пять причин для этого:

гелий — невозобновляемый природный газ, который нужен для охлаждения ядерных реакторов и в дыхательных смесях для облегчения дыхания;

в шнурах и веревках воздушных шаров запутываются и погибают птицы. Даже если шнуры сделаны из экологически чистого каучука, материал разлагается два года и не переваривается в желудках животных;

разноцветный латекс приманивает животных, его куски блокируют пищеводы китов, дельфинов, морских черепах, что также ведет к их гибели;

разложение латексных шаров занимает около четырех лет, только изделия из чистого латекса без красителей разлагаются бесследно для окружающей среды. Таких на рынке почти нет. Фольгированные шарики не разлагаются вовсе;

шары застревают в проводах, это приводит к коротким замыканиям и пожарам.

В качестве альтернативы «Эко-Z» называет письмо себе — будущему взрослому, посадку деревьев, флешмобы и акции, творческие мастерские и живые растения в горшках. Сейчас, по словам активистов, они не знают ни одной организации, которая занималась бы переработкой шаров.