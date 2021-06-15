24 июня в 19.00 в Культурном центре «Зеленоград» будет показан комедийный спектакль по пьесе Александра Островского «Добрый барин». В ролях: Николай Добрынин, Павел Трубинер, Софья Зайка и Алексей Демидов.

«Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана для любви… Ах, это правда!» — соглашаясь с автором, создатели постановки уверены, что житейский конфликт, лёгкая ирония и изысканный юмор способны увлекать зрителей не один век.

Билеты на спектакль — от 1200 до 3000 рублей — можно приобрести на сайте Культурного центра.