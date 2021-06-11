Уже полгода продолжается предварительное расследование наезда на пешехода на Привокзальной площади, из-за которого, после месяца в коме, погиб 18-летний зеленоградец. Его родственники ищут свидетелей.

ДТП произошло 12 декабря 2020 года. Трое молодых людей отправились в начале второго ночи на вокзал. Они переходили дорогу со стороны Зеленоградского торгового комплекса, когда Олега сбил автомобиль «Опель Астра» с 35-летним местным жителем за рулём, ехавший в направлении от Заводской улицы к 18-му микрорайону.

Скрыться с места происшествия водитель не пытался, однако «тормозного пути нет, водитель не остановился на стоп-линии и даже не снизил скорость, хотя площадь прекрасно освещена. Согласно данным анализа крови, у водителя [было] наркотическое опьянение», — пишет родственница Олега Светлана.

При столкновении сбитый молодой человек пробил головой лобовое стекло машины. Он скончался в больнице 3 января 2021 года, не приходя в сознание: сильнейшая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, перелом основания черепа, множественные травмы на туловище и конечностях, отёк мозга и лёгких.