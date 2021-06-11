Уже полгода продолжается предварительное расследование наезда на пешехода на Привокзальной площади, из-за которого, после месяца в коме, погиб 18-летний зеленоградец. Его родственники ищут свидетелей.
ДТП произошло 12 декабря 2020 года. Трое молодых людей отправились в начале второго ночи на вокзал. Они переходили дорогу со стороны Зеленоградского торгового комплекса, когда Олега сбил автомобиль «Опель Астра» с 35-летним местным жителем за рулём, ехавший в направлении от Заводской улицы к 18-му микрорайону.
Скрыться с места происшествия водитель не пытался, однако «тормозного пути нет, водитель не остановился на стоп-линии и даже не снизил скорость, хотя площадь прекрасно освещена. Согласно данным анализа крови, у водителя [было] наркотическое опьянение», — пишет родственница Олега Светлана.
При столкновении сбитый молодой человек пробил головой лобовое стекло машины. Он скончался в больнице 3 января 2021 года, не приходя в сознание: сильнейшая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, перелом основания черепа, множественные травмы на туловище и конечностях, отёк мозга и лёгких.
По оперативной информации зеленоградского ГИБДД, сбитый молодой человек «пересекал проезжую часть дороги в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля». После происшествия было инициировано административное расследование.
Со слов родственников, у ведущего его следователя сейчас другая версия, которой она оправдывает отсутствие уголовного дела. «Следователь объясняет отсутствие уголовного дела тем, что ребёнок находился не на „зебре“, а рядом с ней — в метре от границы», — рассказывает Светлана. Она также добавляет, что водитель до сих пор не контактировал с мамой погибшего, а из двух ребят, которые были в тот момент с Олегом, опросили только одного, а с другого даже не сняли показаний. В пресс-службе зеленоградского УВД не стали оперативно комментировать ситуацию.
Родные погибшего Олега очень рассчитывают на очевидцев и их свидетельские показания, которые помогут в расследовании. Светлане можно написать в инстаграм white_bird82.