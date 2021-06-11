СТО Зеленоград: спонсор темы
Родственники юноши, умершего в больнице после наезда автомобиля, разыскивают очевидцев происшествия. Следствие идет уже полгода 11.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Уже полгода продолжается предварительное расследование наезда на пешехода на Привокзальной площади, из-за которого, после месяца в коме, погиб 18-летний зеленоградец. Его родственники ищут свидетелей.

ДТП произошло 12 декабря 2020 года. Трое молодых людей отправились в начале второго ночи на вокзал. Они переходили дорогу со стороны Зеленоградского торгового комплекса, когда Олега сбил автомобиль «Опель Астра» с 35-летним местным жителем за рулём, ехавший в направлении от Заводской улицы к 18-му микрорайону.

Скрыться с места происшествия водитель не пытался, однако «тормозного пути нет, водитель не остановился на стоп-линии и даже не снизил скорость, хотя площадь прекрасно освещена. Согласно данным анализа крови, у водителя [было] наркотическое опьянение», — пишет родственница Олега Светлана.

При столкновении сбитый молодой человек пробил головой лобовое стекло машины. Он скончался в больнице 3 января 2021 года, не приходя в сознание: сильнейшая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, перелом основания черепа, множественные травмы на туловище и конечностях, отёк мозга и лёгких.

По оперативной информации зеленоградского ГИБДД, сбитый молодой человек «пересекал проезжую часть дороги в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля». После происшествия было инициировано административное расследование.

Со слов родственников, у ведущего его следователя сейчас другая версия, которой она оправдывает отсутствие уголовного дела. «Следователь объясняет отсутствие уголовного дела тем, что ребёнок находился не на „зебре“, а рядом с ней — в метре от границы», — рассказывает Светлана. Она также добавляет, что водитель до сих пор не контактировал с мамой погибшего, а из двух ребят, которые были в тот момент с Олегом, опросили только одного, а с другого даже не сняли показаний. В пресс-службе зеленоградского УВД не стали оперативно комментировать ситуацию.

Родные погибшего Олега очень рассчитывают на очевидцев и их свидетельские показания, которые помогут в расследовании. Светлане можно написать в инстаграм white_bird82.

Читайте также
Водителю, сбившему насмерть бабушку с внучкой на улице Каменка, вынесли приговор. Вот его последнее слово
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, происшествия, привокзальная площадь, погиб
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Родственники юноши, умершего в больнице после наезда автомобиля, разыскивают очевидцев происшествия. Следствие идет уже полгода Новости
Ежедневно 6500 автомобилей из Зеленограда и обратно выезжают на платную дорогу. И другие цифры о трассе М-11 Истории
Перевод детских медкарт в электронный вид отложили на следующий год Новости
За сильный шум по ночам предлагают наказывать собственников и арендаторов квартир. Такие запреты уже есть, и они не работают. С новыми тоже могут быть проблемы Истории
Улицу в Андреевке и дорогу от Менделеево к Льялово отремонтируют этим летом Новости
На остановке «Дворец единоборств» полиция искала бомбу Новости
Дело об убийстве подростка в Голубом передано в суд. Обвиняемому грозит максимум 15 лет Новости
История деревни Горетовка в 20 веке: от колхоза «Новая жизнь» до очищения от навоза Истории
Грустная собака несколько дней провела рядом с остановкой 400-го в ожидании хозяина Жизнь
Парковку возле «Электрона» закрыли и свободного въезда на неё уже не будет. Здесь ставят шлагбаум Новости
Число заболевших ковидом снова бьет рекорды. Мэрия ужесточает контроль за ношением масок и перчаток в кафе, ТЦ и транспорте Новости
«Водители подняли вой, потому что зашли на их территорию». Константин Антонович о светофорах с белым человечком, водителях-дегенератах и внимательности пешеходов Истории
Спектакль театра «Ведогонь» «Рикки-Тикки-Тави». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Новости
Станцию проката велосипедов открыли на площади Юности Новости
Всероссийский турнир по регби — с 10 по 20 июня на регбийном стадионе у парка Победы Афиша
Несколько машин пытались угнать за одну ночь на площади Юности, в 4-м и 10-м микрорайонах. Две попытки удались Новости
В корчме «Диканька» сняли эпизоды сериала «Дипломат» Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Вдоль Сосновой аллеи срубили зеленые деревья. Префектура утверждает, что это сухостой, но местные жители не верят Новости
Для строительства скоростной железной дороги снесут гаражи на Новокрюковской улице Новости
«Это бар» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем три депозита Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Массовые проверки автомобилей проводит автоинспекция по всему городу. Проезды сузили до одной полосы — образуются заторы Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Ленинградское шоссе вошло в топ-3 самых загруженных трасс столицы Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Прививку от ковида намерены включить в национальный календарь. Это позволит отстранять от работы непривитых учителей, врачей, коммунальщиков и соцработников Новости
Выставка «Про город» — в музее Зеленограда в корпусе 1410 Афиша
На Заводской улице хотят построить крупный производственный комплекс. Для этого объединили несколько мелких участков Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру