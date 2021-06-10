Из-за реконструкции станции Крюково здесь закрыли недавно появившуюся станцию велопроката и перенесли её на площадь Юности. Сейчас велосипеды уже стоят там напротив входа в магазин «Перекресток» и готовы к использованию.
Ещё одна работающая станция велопроката есть возле МИЭТа.
Станция проката на площади Юности ранее была в планах расширения сервиса «Велобайк». Также станции намеревались установить на улице Юности, 11 (около остановки «Студенческая»), у корпусов 445 (возле «1000 мелочей») и 1104 (ТЦ «Ольга»). В первоначальных планах была станция на Центральной площади, дом 1 (культурный центр «Зеленоград»), но позднее ее вычеркнули из списка.
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.
Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут).