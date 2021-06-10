Параллельно на участке планируют реставрировать три наружные лестницы и пешеходные дорожки, а также заменить асфальтобетонное покрытие проезда на площади 2810 квадратных метров.

Вместе с этим обещают отремонтировать две детские площадки и одну спортивную с заменой основания из резиновой крошки «мастерфайбр». Помимо прочего на территории установят газонное ограждение, реконструируют контейнерную площадку и поставят 53 «малые архитектурные формы», в том числе тренажёры.

Работы ведёт «Жилищник». Всё должны закончить к 20 августа, сообщает районная газета «Савёлки».