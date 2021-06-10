Началось благоустройство двора у трех корпусов в 6-м микрорайоне 10.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Новые детские площадки и одна спортивная появятся в ходе благоустройства во дворах корпусов 614-616.

Параллельно на участке планируют реставрировать три наружные лестницы и пешеходные дорожки, а также заменить асфальтобетонное покрытие проезда на площади 2810 квадратных метров.

Вместе с этим обещают отремонтировать две детские площадки и одну спортивную с заменой основания из резиновой крошки «мастерфайбр». Помимо прочего на территории установят газонное ограждение, реконструируют контейнерную площадку и поставят 53 «малые архитектурные формы», в том числе тренажёры.

Работы ведёт «Жилищник». Всё должны закончить к 20 августа, сообщает районная газета «Савёлки».

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Метки:
микрорайон 6, спортивные площадки, детские площадки, благоустройство, Корпус 614, Корпус 615, Корпус 616
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