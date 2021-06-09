Несколько машин пытались угнать за одну ночь на площади Юности, в 4-м и 10-м микрорайонах. Две попытки удались 09.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Неоднократно судимый 23-летний зеленоградец и его 20-летний знакомый целенаправленно пытались угнать автомобиль. Две попытки не удались, но потом — тоже дважды — повезло.

Перед тем как отправиться «на дело», молодые люди выпивали в компании. Потом отделились от тусовки и, гуляя по 4-му микрорайону, совершили две первые попытки угона. Старший к тому моменту был уже сильно пьян и едва держался на ногах. Он разбил стекло в машине, вскрыл её и попробовал завести, соединяя провода замка зажигания. Когда не получилось, проделал то же самое ещё с одним автомобилем — и снова не вышло.

На площади Юности он нашёл незапертый ВАЗ 21041-20 и сумел его завести. На угнанном авто он с сопровождавшим его приятелем доехали до улицы Гоголя. Там подельники вскрыли четвёртый автомобиль и угнали его вместе с колёсами, находившимися в салоне. Колёса они занесли домой и отправились кататься дальше.

Все художества этого криминального дуэта попали на разные камеры наружного наблюдения. Полиция задержала обоих по месту жительства. В отношении них возбуждено пять уголовных дел по статьям 30 — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (это когда преступление не доведено до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам), 166 — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и 158 УК РФ — «Кража».

Сумма ущерба пока не установлена. С подозреваемых взяли подписку о невыезде, сообщает УВД по Зеленограду.

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Метки:
кража, происшествия, микрорайон 4, микрорайон 10, площадь юности, угон, улица гоголя, кража из автомашины
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Несколько машин пытались угнать за одну ночь на площади Юности, в 4-м и 10-м микрорайонах. Две попытки удались Новости
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