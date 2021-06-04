Как уточнили «Зеленоград.ру» в библиотеке, такая помощь оказывалась и раньше. «Мы всегда и для всех открыты и готовы помочь. В какой-то момент мы поняли, что, возможно, люди не знают об этом и решили сообщить вот в такой форме» , — пояснили редакции. Делать наклейки в таком формате решили для удобства детей, чтобы им было проще увидеть подсказку в сложной ситуации.

В библиотеке помогут, если: