На дверях библиотек теперь есть наклейки «с добрым медведем». Этот знак означает, что в библиотеке помогут, если человек потерялся, ему нужно зарядить телефон или попить воды. Помощь окажут и во взрослых, и в детских библиотеках — как детям, так и взрослым.
Как уточнили «Зеленоград.ру» в библиотеке, такая помощь оказывалась и раньше. «Мы всегда и для всех открыты и готовы помочь. В какой-то момент мы поняли, что, возможно, люди не знают об этом и решили сообщить вот в такой форме» , — пояснили редакции. Делать наклейки в таком формате решили для удобства детей, чтобы им было проще увидеть подсказку в сложной ситуации.
В библиотеке помогут, если:
- разрядился телефон
- ребенку нужно дозвониться родителям
- человек заблудился
- получил травму
- ребенку нужна помощь взрослого
- хочется попить воды
- нужно позвать на помощь специальные службы
- когда негде переждать непогоду или просто провести время
Библиотеки в Зеленограде есть в следующих корпусах:
- 232
- 401 (детское отделение)
- 607А (детское и взрослое отделения)
- 1004 (детское и взрослое отделения)
- 1106
- 1462
Взрослые отделения: со вторника по субботу с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20. Детские: со вторника по субботу с 10 до 21, воскресенье с 10 до 20. Понедельник — выходной.