Зарядить телефон, попить воды и другую помощь помощь оказывают зеленоградские библиотеки — взрослым и детям 04.06.2021 ZELENOGRAD.RU

На дверях библиотек теперь есть наклейки «с добрым медведем». Этот знак означает, что в библиотеке помогут, если человек потерялся, ему нужно зарядить телефон или попить воды. Помощь окажут и во взрослых, и в детских библиотеках — как детям, так и взрослым.

Как уточнили «Зеленоград.ру» в библиотеке, такая помощь оказывалась и раньше. «Мы всегда и для всех открыты и готовы помочь. В какой-то момент мы поняли, что, возможно, люди не знают об этом и решили сообщить вот в такой форме» , — пояснили редакции. Делать наклейки в таком формате решили для удобства детей, чтобы им было проще увидеть подсказку в сложной ситуации.

В библиотеке помогут, если:

  • разрядился телефон
  • ребенку нужно дозвониться родителям
  • человек заблудился
  • получил травму
  • ребенку нужна помощь взрослого
  • хочется попить воды
  • нужно позвать на помощь специальные службы
  • когда негде переждать непогоду или просто провести время

Где расположены библиотеки

Библиотеки в Зеленограде есть в следующих корпусах:

  • 232
  • 401 (детское отделение)
  • 607А (детское и взрослое отделения)
  • 1004 (детское и взрослое отделения)
  • 1106
  • 1462

Взрослые отделения: со вторника по субботу с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20. Детские: со вторника по субботу с 10 до 21, воскресенье с 10 до 20. Понедельник — выходной.

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Метки:
библиотека
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