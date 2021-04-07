Личный кабинет с бронированием

Также в библиотеках теперь доступна новая услуга: жители могут онлайн бронировать книги в библиотеках через специальный сервис на на сайте мэрии. Сервис позволяет также пользоваться личным кабинетом читателя и искать книги в каталоге всех библиотек Москвы по единому читательскому билету.

Каждый заказ получает статус в личном кабинете: эта книга готова к выдаче, а эту скоро нужно вернуть. Заказ собирают в течение трех дней, потом у заказавшего будет три дня, чтобы забрать книги. В будущем функционал расширят: добавят продление литературы на руках и отображение обложек.

Система работает так: человек находит нужную ему книгу, а сервис предлагает библиотеку, где ее можно забрать. Если в списке предложенных библиотек не будет зеленоградских, значит, здесь такой книги нет.