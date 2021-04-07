Пользователям библиотек необходимо заново пройти регистрацию. Для этого при следующем визите нужен паспорт и свидетельство о рождении для ребенка 07.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Все пользователи зеленоградских библиотек при очередном посещении должны будут заново пройти регистрацию. Для этого нужно будет взять с собой паспорт, а для ребенка — свидетельство о рождении. Кроме того, с апреля библиотеки перешли на полный график работы, а на сайте мэрии появился личный кабинет с возможностью забронировать книгу.

Перерегистрация

Это связано с новыми правилами пользования библиотеками. Чтобы продолжить пользоваться читательскими билетами, при следующем визите в библиотеку читателям предложат перерегистрацию (обещают сделать всё за пять минут), им нужно будет подписать новую форму договора о библиотечном обслуживании и согласие на обработку персональных данных. Читателей также сфотографируют, чтобы человека можно было идентифицировать в случае утери читательского билета.

Переходного периода не предусмотрено: если прийти в следующий раз без паспорта или свидетельства о рождении ребенка, вас не смогут обслужить, потому что без перерегистрации пользоваться читательским билетом будет нельзя.

Личный кабинет с бронированием

Также в библиотеках теперь доступна новая услуга: жители могут онлайн бронировать книги в библиотеках через специальный сервис на на сайте мэрии. Сервис позволяет также пользоваться личным кабинетом читателя и искать книги в каталоге всех библиотек Москвы по единому читательскому билету.

Каждый заказ получает статус в личном кабинете: эта книга готова к выдаче, а эту скоро нужно вернуть. Заказ собирают в течение трех дней, потом у заказавшего будет три дня, чтобы забрать книги. В будущем функционал расширят: добавят продление литературы на руках и отображение обложек.

Система работает так: человек находит нужную ему книгу, а сервис предлагает библиотеку, где ее можно забрать. Если в списке предложенных библиотек не будет зеленоградских, значит, здесь такой книги нет.

Возврат к полному графику работы

С 6 апреля библиотеки вернулись к прежнему графику работы. Взрослые отделения: со вторника по субботу с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20. Детские: со вторника по субботу с 10 до 21, воскресенье с 10 до 20. Понедельник — выходной.

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