Четвертую платформу на станции Крюково закрывают, чтобы снести
Молодой зацепер погиб на крыше электрички возле Крюково. Его тело нашли на крыше вагона электрички Москва—Конаково. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, 18-летний человек был «смертельно травмирован». Предварительная причина — удар током от токоприемника.
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