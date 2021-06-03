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Молодой зацепер погиб на крыше электрички возле Крюково 03.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Молодой зацепер погиб на крыше электрички возле Крюково. Его тело нашли на крыше вагона электрички Москва—Конаково. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, 18-летний человек был «смертельно травмирован». Предварительная причина — удар током от токоприемника.

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Метки:
электричка, происшествия
Обсуждение
Торопов
5 часов назад
Тут две беды: сбой графика движения на весь оставшийся день, и лок.бригаде приходится самим остатки мяса вытаскивать за пределы жд.
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