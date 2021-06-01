5 июня в 19.00 в КЦ «Зеленоград» будет показана комедия итальянского драматурга Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы».

К её ногам готовы пасть лучшие из мужчин: маркизы, графы, кавалеры. Обворожительная и независимая Мирандолина, хозяйка гостиницы, ловко ведёт дела, как гостиничные, так и любовные. Но что случится, если на её пути появится такой же свободолюбивый постоялец, прослывший великим женоненавистником, кавалер Рипафратта? Вот когда начнётся тонкая любовная игра в лучших традициях итальянской комедии. И ещё не ясно, кто выйдет из неё победителем.

Членам клуба друзей «Зеленоград.ру» театр дарит два пригласительных билета на два лица. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. За день до спектакля мы выберем тех, кто получит билеты.