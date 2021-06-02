В соцсетях появилась информация, что в расселяемых домах живут посторонние — то ли мигранты, то ли сотрудники «Жилищника». В префектуре на вопрос «Зеленоград.ру"ответили, что сотрудников «Жилищника» там нет, а все освободившиеся квартиры закрыты и опечатаны. Одна из жительниц, еще не выехавшая из своей квартиры на Заводской, рассказала, что мигрантов в подъезде не видела, но в доме действительно живут сотрудники охраны. Им выдали ключи от свободной квартиры, они следят, «чтоб не воровали».