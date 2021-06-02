Что происходит в расселенных домах на Заводской улице. Опечатанные квартиры, невидимая охрана, штаны на верёвке 02.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Когда расселяли хрущёвки, в покинутые жителями дома и квартиры заходили все, кому не лень — несмотря на формальный присмотр милиции. С переселением новой волны — по программе реновации — другая картина. Квартиры, откуда съехали, заперты и опечатаны, в подъездах пусто и довольно чисто, признаков присутствия бомжей пока не видно.

Жильцов пяти домов на Заводской — 12А, 12Б, 14, 14А и 16 — переселили в новые корпуса 934, 1934 и 1935. Но пока не всех, в нескольких квартирах живут. Дома под снос обслуживаются как жилые: есть вода, свет, в подъездах периодически убираются. А недавно здесь даже покрасили входные двери подъездов, уличные перила, уголки на ступенях и детские площадки.

Пока дома не снесены, они должны обслуживаться управляющей компанией. Как и дворы. Одни подъезды в этих домах открыты (там почти никого из жильцов не осталось), другие заперты. В почтовые ящики продолжают приносить рекламу.

На балконах кое-где есть то ли забытые, то ли еще не вывезенные вещи, а во дворе сушат одежду на веревке.

В соцсетях появилась информация, что в расселяемых домах живут посторонние — то ли мигранты, то ли сотрудники «Жилищника». В префектуре на вопрос «Зеленоград.ру"ответили, что сотрудников «Жилищника» там нет, а все освободившиеся квартиры закрыты и опечатаны. Одна из жительниц, еще не выехавшая из своей квартиры на Заводской, рассказала, что мигрантов в подъезде не видела, но в доме действительно живут сотрудники охраны. Им выдали ключи от свободной квартиры, они следят, «чтоб не воровали».

Первая волна сноса четырех- и пятиэтажек была в Зеленограде в 2005—2010 годах. Тогда массово расселяли старые дома в 1, 2, 3, 4, 6, 8 микрорайонах. Подъезды и квартиры в «выселенках» были открыты, туда заселялись нелегалы и бомжи. Заглядывали туда и просто любопытствующие — их привлекали вещи, оставленные бывшими хозяевами за ненадобностью, но представляющее интерес если не материальный, то хотя бы культурологический.

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Метки:
микрорайон 19, реновация
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