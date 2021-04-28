В пустых домах на Заводской, которые снесут по программе реновации, продолжают красить двери, перила и ступени 28.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители пяти домов на Заводской улице активно переезжают в новые дома, построенные по программе реновации. Два дома полностью выехали, в трех остальных 2-3 квартиры на этапе переезда, сообщила «Зеленоград.ру» местная жительница. При этом покрасили входные двери подъездов, уличные перила, уголки на ступенях и детские площадки.

В управлении ЖКХ префектуры пояснили, что пока дом не снесён — он должен содержаться управляющей компанией. Как и его двор. И эти работы были включены в подготовку многоквартирных домов к весне и в месячник благоустройства.

Сейчас расселяют дома 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской — они первые в 19-м микрорайоне пойдут под снос уже в декабре. 19-й микрорайон ждет глобальная реконструкция, здесь снесут все жилые дома (кроме корпуса 1925) и построят новые многоэтажные. Жителям первых расселенных домов на Заводской дали квартиры в новых корпусах 934, 1934 и 1935.

Подписывайтесь на новости 19-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
План на девять лет и сорок миллиардов: что, где и когда будут сносить и строить в 19-м микрорайоне по программе реновации
Тратить деньги на ремонт и благоустройство дома под снос — это нормально?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 92 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, микрорайон 19, реновация, благоустройство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В пустых домах на Заводской, которые снесут по программе реновации, продолжают красить двери, перила и ступени Новости
Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь и когда это закончится Новости
«Легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» — жителям Подмосковья предлагают бонусы на оплату услуг ЖКХ Новости
Завод «Элемер» удвоит производственные площади на Восточной зоне. Эта даст 60 новых рабочих мест Новости
Началась подготовка к благоустройству бульвара в 15-м микрорайоне. Это большая территория, которую считают досуговым центром Крюково Новости
Закрыт выход из подземного перехода на станции Крюково — в сторону улицы Панфилова Новости
«В идеальном мире девушкам не должно быть страшно». Чего достиг проект защиты женщин от нежелательного внимания — спустя полгода после запуска Новости
Велоэкскурсия «Памятники Победы» — старт 8 мая от Школьного озера Афиша
Зеленоградский депутат в Госдуме рассказала детсадовцам об их правах — каждому в шкафчик положили конверт с памяткой. До этого она рассылала письма старшеклассникам Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Началось строительство железнодорожного моста в Малино. Его собираются сделать за год Новости
Разрешить водить машину с 17 лет. Это предложили в МВД и поддержали в Госдуме Истории
Фестиваль «Большой волонтёрский пикник» — 2 мая возле Школьного озера Афиша
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе Новости
На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно Новости
Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения Истории
На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Букву «З» на номерах зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и убрали Новости
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек Новости
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру