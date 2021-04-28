В управлении ЖКХ префектуры пояснили, что пока дом не снесён — он должен содержаться управляющей компанией. Как и его двор. И эти работы были включены в подготовку многоквартирных домов к весне и в месячник благоустройства.

Сейчас расселяют дома 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской — они первые в 19-м микрорайоне пойдут под снос уже в декабре. 19-й микрорайон ждет глобальная реконструкция, здесь снесут все жилые дома (кроме корпуса 1925) и построят новые многоэтажные. Жителям первых расселенных домов на Заводской дали квартиры в новых корпусах 934, 1934 и 1935.