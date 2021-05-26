8-летний мальчик выпал со второго этажа жилого дома в 1-м микрорайоне во вторник около семи вечера вечером. Чтобы доставить его в больницу, в Зеленоград вылетел санитарный вертолёт. Экипаж сел на спортивное поле вблизи места происшествия. Ребёнка подвезли к вертолёту на машину скорой помощи. Затем вертолёт полетел в Тушинскую больницу.