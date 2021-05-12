Перед майскими праздниками зеленоградский Роспотребнадзор напомнил горожанам, что сезон клещей продолжается с апреля по октябрь, и вопреки стереотипам, клещи обитают не только в лесу, но и в городских парках и скверах — везде, где есть трава.

Эпидемиологи советуют соблюдать следующие правила защиты от клещей:

Надевать одежду, максимально закрывающую тело, и головной убор

Использовать специальные репелленты

Во время прогулок в лесу или парке осматривать себя и других членов семьи каждые 15-20 минут

Обнаружив на себе клеща, аккуратно его удалить, при этом важно сохранить целостность — не раздавить, не разорвать клеща и т. д., так как патогенам, содержащимся в его тканях, будет легче проникнуть в кровь человека через ранку-укус

После извлечения клеща нужно сдать его в лабораторию на исследование. В Зеленограде такие исследования проводят лаборатории CMD, «Гемотест» и «Инвитро».

"Инкубационный период после укуса клеща-переносчика может достигать от одной до четырех недель. Помните, что никакие клинические проявления не позволят человеку заподозрить развитие заболевания, — подчёркивают в Роспотребнадзоре. — Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки после удаления клеща исследовать его на наличие или отсутствие возбудителей и принять решение о необходимости экстренного профилактического лечения".