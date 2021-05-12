Клещи проснулись — об укусе клеща на спортивной площадке между корпусами 923 и 922 сообщила в редакцию читательница «Зеленоград.ру». Лабораторный анализ 11 мая подтвердил, что клещ был переносчиком боррелиоза.
Перед майскими праздниками зеленоградский Роспотребнадзор напомнил горожанам, что сезон клещей продолжается с апреля по октябрь, и вопреки стереотипам, клещи обитают не только в лесу, но и в городских парках и скверах — везде, где есть трава.
Эпидемиологи советуют соблюдать следующие правила защиты от клещей:
- Надевать одежду, максимально закрывающую тело, и головной убор
- Использовать специальные репелленты
- Во время прогулок в лесу или парке осматривать себя и других членов семьи каждые 15-20 минут
- Обнаружив на себе клеща, аккуратно его удалить, при этом важно сохранить целостность — не раздавить, не разорвать клеща и т. д., так как патогенам, содержащимся в его тканях, будет легче проникнуть в кровь человека через ранку-укус
После извлечения клеща нужно сдать его в лабораторию на исследование. В Зеленограде такие исследования проводят лаборатории CMD, «Гемотест» и «Инвитро».
"Инкубационный период после укуса клеща-переносчика может достигать от одной до четырех недель. Помните, что никакие клинические проявления не позволят человеку заподозрить развитие заболевания, — подчёркивают в Роспотребнадзоре. — Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки после удаления клеща исследовать его на наличие или отсутствие возбудителей и принять решение о необходимости экстренного профилактического лечения".
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