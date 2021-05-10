Двойняшкам с ДЦП из Зеленограда собирают 360 тысяч на курс реабилитации. Он нужен, чтобы маленькие Ева и Гриша смогли ходить без посторонней помощи 10.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Еве и Грише Серовым из Зеленограда почти три года. Они родились раньше срока и сначала развивались наравне со сверстниками. Но спустя полгода у малышей начались проблемы, им поставили диагноз ДЦП. Сейчас родители готовятся к двухнедельной реабилитации в центре «Вместе с мамой», чтобы маленькая Ева смогла сама стоять и ходить, а Гриша научился отпускать руку папы при ходьбе. На каждого из них нужно по 300 тысяч рублей: для Евы сумма почти собрана, а для Гриши есть совсем мало.

Реабилитации помешал ковид

Двойняшки Ева и Гриша родились на 29-й неделе. В полгода родители заметили, что дети начали отставать от сверстников. Еве поставили диагноз ДЦП и оформили инвалидность в 10 месяцев, Гриша свой диагноз получил в год. Началась череда курсов реабилитации, массажа, занятий с дефектологами и ортопедами.

Семья Серовых взяла кредит, чтобы отвезти дочь на реабилитацию в один из европейских центров, сообщается на странице сбора средств для Евы в фонде «Адели». Родители двойняшек уточнили в разговоре с «Зеленоград.ру», что это был центр «Олинек» в Венгрии.

Осенью 2019 года Ева прошла там первый трехнедельный курс реабилитации. Благодаря занятиям девочка снова стала переворачиваться, пробовала вставать на четвереньки и ходить, могла сама держать голову. Из-за эпидемии коронавируса второй курс, намеченный на весну 2020 года, пришлось отложить, а самостоятельных занятий дома оказалось недостаточно, и Ева начала терять отвоеванные навыки. На деньги, собранные для второго курса в Венгрии, родители оплатили курс реабилитации в Пензе — уже для двоих детей.

Сейчас из-за гипертонуса мышц Ева с трудом разжимает ладони, рассказали корреспонденты телеканала НТВ. Поэтому на запястьях у нее всегда тугие наклейки. Специальные фиксаторы нужно носить и Грише: сейчас он уже говорит, сам сидит и стоит, но ноги его не слушаются, поэтому из-за болезни он ходит только на носочках и держа папу за руку. Сейчас их главная задача — научиться самостоятельно стоять и ходить.

Какая помощь нужна сейчас

Маме Евы, Дарье, в начале года пришлось выйти на работу. Папе пришлось оставить свою службу, чтобы возить детей на занятия (массаж, бассейн и иппотерапия). Денег им едва хватает, оплатить новый курс занятий для детей самостоятельно они не смогут.

Двухнедельный курс занятий семье подобрали в московском реабилитационном центре «Вместе с мамой». Стоимость курса для каждого ребенка — около 300 тысяч рублей. Для Евы уже собрано 259 тысяч из 322, для Гриши — всего 3 тысячи рублей из 300.

«В центр «Вместе с мамой мы попали по программе «Ранняя помощь» от благотворительного фонда «Адели», там очень хорошие специалисты, сильные занятия и правильно подобранная методика под каждого ребенка. Мы бы хотели возвращаться туда чаще, но в средствах очень ограничены», — рассказали родители малышей.

По их словам, в идеале занятия должны повторяться каждый месяц. Сейчас они ездят также на бесплатные реабилитации по программе департамента соцразвития, но их недостаточно.

В будущем количество занятий и необходимых полноценных реабилитаций будет уменьшатся, семья сможет перейти на домашние занятия или посещать бесплатные центры 1-3 раза в год, уточнили родители. Но для этого сейчас нужно очень усердно работать, чтобы дети отработали навыки ползания, ходьбы и научились сами выполнять задания инструктора. Особое внимание при этом нужно Еве: для ее брата, полагают родители, будет «достаточно 3-4 сильных реабилитаций, и он смело может переходить на поддерживающие занятия».

Чтобы помочь семье Серовых через фонд «Адели», нужно отправить смс на номер 3949 со словом «Добро» и суммой пожертвования через пробел. Например, добро 300. Также номер карты сбербанка есть на странице двойняшек в инстаграме.

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