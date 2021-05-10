Реабилитации помешал ковид

Двойняшки Ева и Гриша родились на 29-й неделе. В полгода родители заметили, что дети начали отставать от сверстников. Еве поставили диагноз ДЦП и оформили инвалидность в 10 месяцев, Гриша свой диагноз получил в год. Началась череда курсов реабилитации, массажа, занятий с дефектологами и ортопедами.

Семья Серовых взяла кредит, чтобы отвезти дочь на реабилитацию в один из европейских центров, сообщается на странице сбора средств для Евы в фонде «Адели». Родители двойняшек уточнили в разговоре с «Зеленоград.ру», что это был центр «Олинек» в Венгрии.

Осенью 2019 года Ева прошла там первый трехнедельный курс реабилитации. Благодаря занятиям девочка снова стала переворачиваться, пробовала вставать на четвереньки и ходить, могла сама держать голову. Из-за эпидемии коронавируса второй курс, намеченный на весну 2020 года, пришлось отложить, а самостоятельных занятий дома оказалось недостаточно, и Ева начала терять отвоеванные навыки. На деньги, собранные для второго курса в Венгрии, родители оплатили курс реабилитации в Пензе — уже для двоих детей.

Сейчас из-за гипертонуса мышц Ева с трудом разжимает ладони, рассказали корреспонденты телеканала НТВ. Поэтому на запястьях у нее всегда тугие наклейки. Специальные фиксаторы нужно носить и Грише: сейчас он уже говорит, сам сидит и стоит, но ноги его не слушаются, поэтому из-за болезни он ходит только на носочках и держа папу за руку. Сейчас их главная задача — научиться самостоятельно стоять и ходить.