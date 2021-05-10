С 10 мая в Москве начали отключать отопление. Это будет происходить поэтапно и займет не больше пяти дней.

Об этом сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, среднесуточная температура уже позволяет это сделать: отопление по федеральному законодательству отключают, когда она в течение пяти дней сохраняется на уровне выше +8 градусов. Если в вашем доме уже слишком жарко, пожаловаться и попробовать ускорить отключение тепла можно на горячей линии МОЭК: 8-495-539-59-59.