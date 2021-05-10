С 10 мая в Москве начали отключать отопление. Это будет происходить поэтапно и займет не больше пяти дней.
Об этом сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, среднесуточная температура уже позволяет это сделать: отопление по федеральному законодательству отключают, когда она в течение пяти дней сохраняется на уровне выше +8 градусов. Если в вашем доме уже слишком жарко, пожаловаться и попробовать ускорить отключение тепла можно на горячей линии МОЭК: 8-495-539-59-59.
После отключения коммунальщики займутся подготовкой сетей к следующему осенне-зимнему периоду. За лето специалисты должны провести гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей и более чем 13 тысячах километров водопроводных сетей. Для этого, в частности, будут отключать горячую воду. С 18 мая на десять дней горячую воду отключат в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах.