«Дачные» автобусы 403 и 408 начнут курсировать с 1 мая 29.04.2021 ZELENOGRAD.RU

С 1 мая начинается работа традиционных сезонных маршрутов автобусов 403 («Станция „Крюково“ — Поворот на Трусово») и 408 («Березка — Деревня Холмы») в Зеленограде. Они будут работать до 31 октября, сообщили в Мосгортрансе. Вот их расписание:

№ 403 «Станция Крюково — Деревня Соколово». Время работы: ежедневно с 7:30 до 18:20. Также на маршруте ежедневно организуют два рейса от станции Крюково до деревни Полежайки — в 7:30 и 18:20. Промежуточные станции:

  • Ст. Крюково (к/ст). Время прибытия по направлению «Станция „Крюково“ — Поворот на Трусово»: 7:30, 10:00, 13:00, 16:20, 18:20
  • Ст. Крюково (пос.). Время прибытия: 7:30, 10:00, 13:00, 16:20, 18:20
  • Горетовка: 7:45, 10:15, 13:15, 16:35, 18:35
  • Железнодорожный переезд: 7:51, 10:21, 13:21, 16:41, 18:41
  • Пост ГАИ: 7:57, 10:27, 13:27, 16:47, 18:47
  • Пост ГАИ: 8:00, 10:30, 13:30, 16:50, 18:50
  • Лыткино: 8:03, 10:33, 13:33, 16:53, 18:53
  • Тебеньки: 8:06, 10:36, 13:36, 16:56, 18:56
  • Дачи: 8:08, 10:38, 13:38, 16:58, 18:58
  • Соколово: 8:10, 10:40, 13:40, 17:00, 19:00
  • Поворот на Трусово: 8:12, 10:42, 13:42, 17:02, 19:02
  • Полежайки: 8:22, 19:12.

№ 408 «Березка — Деревня Холмы». Время работы: по выходным — два рейса рейса от остановки «Березка» в 9:05 и 19:00; по пятницам — один рейс в 19:00. Промежуточные станции:

  • Берёзка. Время прибытия по направлению «Березка — Деревня Холмы»: 9:05, 19:00
  • Бухарово: 9:40, 9:35
  • Литвиново: 9:42, 9:37
  • Хоругвино: 9:34, 19:39
  • Безверхово: 9:46, 9:41
  • Стародальня: 9:48, 19:43
  • Холмы: 9:50, 19:45

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, автобус 408, автобус 403
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