Сделать ночные автобусы в Зеленограде: новый кольцевой маршрут, продлить работу городских автобусов, пустить 400Э до Крюково
С 1 мая начинается работа традиционных сезонных маршрутов автобусов 403 («Станция „Крюково“ — Поворот на Трусово») и 408 («Березка — Деревня Холмы») в Зеленограде. Они будут работать до 31 октября, сообщили в Мосгортрансе. Вот их расписание:
№ 403 «Станция Крюково — Деревня Соколово». Время работы: ежедневно с 7:30 до 18:20. Также на маршруте ежедневно организуют два рейса от станции Крюково до деревни Полежайки — в 7:30 и 18:20. Промежуточные станции:
- Ст. Крюково (к/ст). Время прибытия по направлению «Станция „Крюково“ — Поворот на Трусово»: 7:30, 10:00, 13:00, 16:20, 18:20
- Ст. Крюково (пос.). Время прибытия: 7:30, 10:00, 13:00, 16:20, 18:20
- Горетовка: 7:45, 10:15, 13:15, 16:35, 18:35
- Железнодорожный переезд: 7:51, 10:21, 13:21, 16:41, 18:41
- Пост ГАИ: 7:57, 10:27, 13:27, 16:47, 18:47
- Пост ГАИ: 8:00, 10:30, 13:30, 16:50, 18:50
- Лыткино: 8:03, 10:33, 13:33, 16:53, 18:53
- Тебеньки: 8:06, 10:36, 13:36, 16:56, 18:56
- Дачи: 8:08, 10:38, 13:38, 16:58, 18:58
- Соколово: 8:10, 10:40, 13:40, 17:00, 19:00
- Поворот на Трусово: 8:12, 10:42, 13:42, 17:02, 19:02
- Полежайки: 8:22, 19:12.
№ 408 «Березка — Деревня Холмы». Время работы: по выходным — два рейса рейса от остановки «Березка» в 9:05 и 19:00; по пятницам — один рейс в 19:00. Промежуточные станции:
- Берёзка. Время прибытия по направлению «Березка — Деревня Холмы»: 9:05, 19:00
- Бухарово: 9:40, 9:35
- Литвиново: 9:42, 9:37
- Хоругвино: 9:34, 19:39
- Безверхово: 9:46, 9:41
- Стародальня: 9:48, 19:43
- Холмы: 9:50, 19:45
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