3
«В идеальном мире девушкам не должно быть страшно». Чего достиг проект защиты женщин от нежелательного внимания — спустя полгода после запуска 27.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Прошлой осенью в российских городах заработал проект помощи женщинам «Позовите Галю!». В заведениях-партнерах (бары, салоны красоты, общепит) женщины могут укрыться от нежелательного внимания: если свидание пошло не по плану, в заведении или на улице с ними навязчиво пытаются познакомиться, домогаются или преследуют. В Зеленограде на карте проекта отмечено шесть таких точек, но по факту их, кажется, меньше. Рассказываем, как развивался проект помощи женщинам в нашем городе.

Как работает проект

У проекта «Позовите Галю!» две цели: подстраховать девушку на случай неудачного свидания и сделать города безопаснее. По задумке автора — блогера Виктории Рахматулиной — чувствуя себя в опасности, девушка открывает карту на сайте, ищет ближайшее к ней заведение-партнера и заходит туда. После кодовой фразы «Позовите Галю!», сказанной любому из сотрудников, те откликнутся: вызовут полицию или отведут девушку во внутреннее помещение заведения (например, подсобку).

Кодовая фраза — отсылка к мему про кассирш в супермаркете, которые не могут сами сделать отмену, рассказывала Виктория. По ее словам, такая шифровка нужна, потому что девушки часто стесняются прямо говорить, что ощущают опасность, что им нужна помощь, так как могут думать, что повод недостаточно веский. Использование кодовой фразы обязывает сотрудника заведения помочь, даже если ему ситуация не кажется опасной или неприятной.

«Если поблизости нет партнеров „Позовите Галю“ — позвони знакомым, в полицию или обратись к прохожим, чтобы дойти вместе с ними до безопасного места», — говорится на сайте проекта.

Читайте также
«Позовите Галю!» — проект помощи женщинам, к которым пристают в общественных местах. Как это работает и за что его критикуют
Партнеры проекта к Зеленограде

Сейчас на карте проекта шесть точек:

  • бар Goodson, корпус 315
  • бар «Синий гном», Георгиевский проспект, 33
  • барбершоп Choice, корпус 834
  • The Bell Pub, Яблоневая аллея
  • Фитнес-клуб «Тонус», Центральный проспект, 445 (в самом клубе «Зеленоград.ру» сказали, что пока не являются партнером проекта, но были бы не против им стать)
  • Салон красоты, корпус 1405 (какой именно, неизвестно: на картах салон красоты в этом здании не отмечен, а в ближайших не смогли оперативно ответить, являются ли они участниками проекта)

Координатор проекта Елена Герулайтис рассказала «Зеленоград.ру», что партнером может быть любое заведение независимо от его сферы деятельности. Главное, чтобы у него был отдельный вход с улицы и подсобное помещение. «Девушка зайдёт в любое заведение, где есть зонтик-партнёр, и неважно, это секс-шоп или барбершоп — там безопасно» , — пояснила она.

Итоги работы за полгода

В инстаграме проекта указано, что за пять месяцев работы к ним присоединились 400 заведений-партнеров, среди которых есть и сетевые заведения: магазины «Точка любви», отели «Подушкин» и две сети заведений Kitchen и «Скалка». За это время в разных городах появилось около 30 волонтеров: они ищут партнеров в своем городе, развозят им наклейки и памятки по порядку действий.

О том, что кодовая фраза «Позовите Галю!» помогла им, сообщили три девушки. По мнению Елены Герулайтис, причина такого количества в том, что не все девушки хотят говорить о неприятных для себя вещах. «Даже те три девушки не дали никаких подробностей, но мы относимся к этому спокойно: в идеальном мире девушкам не должно быть страшно, и даже если наш проект помог бы только одной девушке, это уже не зря» , — считает она.

Каждый партнер проекта получает памятку, которую обязательно дает персоналу для ознакомления, сказала Герулайтис. В трех заведениях Зеленограда такие памятки не получали, сказали их представители. В The Bell Pub уточнили, что им ничего не присылали, но памятки для девушек они сделали сами в виде наклеек и разместили их в туалете. В этот бар за помощью «пока никто, слава богу, не обращался», как и в «Синий гном».

В барбершопе Choice уточнили, что к ним тоже никто не обращался. «К нам ходят только мужчины. Мы абсолютно не против поучаствовать, мы поддерживаем проект и эту идею, но 99,9% потока — это мужчины» , — объяснили в заведении, уточнив: если девушки все-таки зайдут за помощью, то они, конечно, отреагируют. В баре Goodson сказали, что за помощью «практически никто не обращался, но это и не требуется». Как объяснил представитель бара, в основном, все гости знакомы с персоналом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, женщины, социальная инициатива
Реклама
Реклама
Обсуждение
pennkoff
Вчера, 16:54
Что же получается, популярные страшилки про повсеместный харрастмент, массовые домогательства и регулярные изнасилования несколько преувеличены? Контрреволюционные какие-то вещи рассказываете...
A T
Вчера, 21:23
Я тоже замечала: рассказы множества женщин от первого лица, включая подруг, против кривляний про страшилки типа комента выше. Да и храбрые "защитники" сливаются с темы. Так что, скорее, хорошая инициатива.
Степанова Ольга
1 час назад
Если человеку -неважно -девушке или дедушке- что-то угрожает, он должен иметь возможность укрыться где угодно, хоть в магазине. хоть в кафе. хоть на почте. сотрудники этого учреждения тут же должны обратиться в полицию, как положено, и "Галя" тут ни при чем.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь и когда это закончится Новости
«Легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» — жителям Подмосковья предлагают бонусы на оплату услуг ЖКХ Новости
Завод «Элемер» построит новые корпуса на Восточной зоне. Расширение производства даст 60 рабочих мест Новости
Началась подготовка к благоустройству бульвара в 15-м микрорайоне. Это большая территория, которую считают досуговым центром Крюково Новости
Закрыт выход из подземного перехода на станции Крюково — в сторону улицы Панфилова Новости
«В идеальном мире девушкам не должно быть страшно». Чего достиг проект защиты женщин от нежелательного внимания — спустя полгода после запуска Новости
Велоэкскурсия «Памятники Победы» — старт 8 мая от Школьного озера Афиша
Зеленоградский депутат в Госдуме рассказала детсадовцам об их правах — каждому в шкафчик положили конверт с памяткой. До этого она рассылала письма старшеклассникам Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Началось строительство железнодорожного моста в Малино. Его собираются сделать за год Новости
Разрешить водить машину с 17 лет. Это предложили в МВД и поддержали в Госдуме Истории
Фестиваль «Большой волонтёрский пикник» — 2 мая возле Школьного озера Афиша
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе Новости
На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно Новости
Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения Истории
На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется Новости
Букву «З» на номерах зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и убрали Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек Новости
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест Новости
История крюковчанина Вячеслава Зволинского: учитель и церковный староста, белый и красный офицер, а потом зэк в уральском лагере и возможный прообраз героя знаменитой пьесы Булгакова Истории
© 1997–2021 Зеленоград.ру