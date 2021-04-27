Итоги работы за полгода

В инстаграме проекта указано, что за пять месяцев работы к ним присоединились 400 заведений-партнеров, среди которых есть и сетевые заведения: магазины «Точка любви», отели «Подушкин» и две сети заведений Kitchen и «Скалка». За это время в разных городах появилось около 30 волонтеров: они ищут партнеров в своем городе, развозят им наклейки и памятки по порядку действий.

О том, что кодовая фраза «Позовите Галю!» помогла им, сообщили три девушки. По мнению Елены Герулайтис, причина такого количества в том, что не все девушки хотят говорить о неприятных для себя вещах. «Даже те три девушки не дали никаких подробностей, но мы относимся к этому спокойно: в идеальном мире девушкам не должно быть страшно, и даже если наш проект помог бы только одной девушке, это уже не зря» , — считает она.

Каждый партнер проекта получает памятку, которую обязательно дает персоналу для ознакомления, сказала Герулайтис. В трех заведениях Зеленограда такие памятки не получали, сказали их представители. В The Bell Pub уточнили, что им ничего не присылали, но памятки для девушек они сделали сами в виде наклеек и разместили их в туалете. В этот бар за помощью «пока никто, слава богу, не обращался», как и в «Синий гном».

В барбершопе Choice уточнили, что к ним тоже никто не обращался. «К нам ходят только мужчины. Мы абсолютно не против поучаствовать, мы поддерживаем проект и эту идею, но 99,9% потока — это мужчины» , — объяснили в заведении, уточнив: если девушки все-таки зайдут за помощью, то они, конечно, отреагируют. В баре Goodson сказали, что за помощью «практически никто не обращался, но это и не требуется». Как объяснил представитель бара, в основном, все гости знакомы с персоналом.