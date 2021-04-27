Прошлой осенью в российских городах заработал проект помощи женщинам «Позовите Галю!». В заведениях-партнерах (бары, салоны красоты, общепит) женщины могут укрыться от нежелательного внимания: если свидание пошло не по плану, в заведении или на улице с ними навязчиво пытаются познакомиться, домогаются или преследуют. В Зеленограде на карте проекта отмечено шесть таких точек, но по факту их, кажется, меньше. Рассказываем, как развивался проект помощи женщинам в нашем городе.
У проекта «Позовите Галю!» две цели: подстраховать девушку на случай неудачного свидания и сделать города безопаснее. По задумке автора — блогера Виктории Рахматулиной — чувствуя себя в опасности, девушка открывает карту на сайте, ищет ближайшее к ней заведение-партнера и заходит туда. После кодовой фразы «Позовите Галю!», сказанной любому из сотрудников, те откликнутся: вызовут полицию или отведут девушку во внутреннее помещение заведения (например, подсобку).
Кодовая фраза — отсылка к мему про кассирш в супермаркете, которые не могут сами сделать отмену, рассказывала Виктория. По ее словам, такая шифровка нужна, потому что девушки часто стесняются прямо говорить, что ощущают опасность, что им нужна помощь, так как могут думать, что повод недостаточно веский. Использование кодовой фразы обязывает сотрудника заведения помочь, даже если ему ситуация не кажется опасной или неприятной.
«Если поблизости нет партнеров „Позовите Галю“ — позвони знакомым, в полицию или обратись к прохожим, чтобы дойти вместе с ними до безопасного места», — говорится на сайте проекта.
Сейчас на карте проекта шесть точек:
- бар Goodson, корпус 315
- бар «Синий гном», Георгиевский проспект, 33
- барбершоп Choice, корпус 834
- The Bell Pub, Яблоневая аллея
- Фитнес-клуб «Тонус», Центральный проспект, 445 (в самом клубе «Зеленоград.ру» сказали, что пока не являются партнером проекта, но были бы не против им стать)
- Салон красоты, корпус 1405 (какой именно, неизвестно: на картах салон красоты в этом здании не отмечен, а в ближайших не смогли оперативно ответить, являются ли они участниками проекта)
Координатор проекта Елена Герулайтис рассказала «Зеленоград.ру», что партнером может быть любое заведение независимо от его сферы деятельности. Главное, чтобы у него был отдельный вход с улицы и подсобное помещение. «Девушка зайдёт в любое заведение, где есть зонтик-партнёр, и неважно, это секс-шоп или барбершоп — там безопасно» , — пояснила она.
В инстаграме проекта указано, что за пять месяцев работы к ним присоединились 400 заведений-партнеров, среди которых есть и сетевые заведения: магазины «Точка любви», отели «Подушкин» и две сети заведений Kitchen и «Скалка». За это время в разных городах появилось около 30 волонтеров: они ищут партнеров в своем городе, развозят им наклейки и памятки по порядку действий.
О том, что кодовая фраза «Позовите Галю!» помогла им, сообщили три девушки. По мнению Елены Герулайтис, причина такого количества в том, что не все девушки хотят говорить о неприятных для себя вещах. «Даже те три девушки не дали никаких подробностей, но мы относимся к этому спокойно: в идеальном мире девушкам не должно быть страшно, и даже если наш проект помог бы только одной девушке, это уже не зря» , — считает она.
Каждый партнер проекта получает памятку, которую обязательно дает персоналу для ознакомления, сказала Герулайтис. В трех заведениях Зеленограда такие памятки не получали, сказали их представители. В The Bell Pub уточнили, что им ничего не присылали, но памятки для девушек они сделали сами в виде наклеек и разместили их в туалете. В этот бар за помощью «пока никто, слава богу, не обращался», как и в «Синий гном».
В барбершопе Choice уточнили, что к ним тоже никто не обращался. «К нам ходят только мужчины. Мы абсолютно не против поучаствовать, мы поддерживаем проект и эту идею, но 99,9% потока — это мужчины» , — объяснили в заведении, уточнив: если девушки все-таки зайдут за помощью, то они, конечно, отреагируют. В баре Goodson сказали, что за помощью «практически никто не обращался, но это и не требуется». Как объяснил представитель бара, в основном, все гости знакомы с персоналом.