Как это работает:

чувствуя себя в опасности, девушка, по задумке автора проекта, открывает карту на сайте, ищет ближайшее к ней заведение-партнера и заходит туда

она говорит любому из сотрудников фразу «Позовите Галю!»

если ситуация критическая, они вызовут полицию. Если нет — отведут девушку в безопасное место (условно, подсобку в заведении) или покажут, где находится запасной выход. В этом безопасном месте она должна дождаться, когда «ее недоброжелатель скроется».

«Если поблизости нет партнеров „Позовите Галю“ — позвони знакомым, в полицию или обратись к прохожим, чтобы дойти вместе с ними до безопасного места», — говорится на сайте проекта.

Автор проекта — блогер Виктория Рахматулина — заявила, что делает проект за свой счет. Она рассказала в эфире телеканала «Дождь», что кодовая фраза — отсылка к мему про кассирш в супермаркете, которые не могут сами сделать отмену. По ее словам, такая шифровка нужна, потому что девушки часто стесняются прямо говорить, что ощущают опасность, что им нужна помощь, так как могут думать, что повод недостаточно веский. Использование кодовой фразы обязывает сотрудника заведения помочь, даже если ему ситуация не кажется опасной или неприятной.

Отвечая на вопрос ведущего, Виктория определила, что если к ней в баре подойдут с комплиментом ее внешности, это не будет насилием, а речь идет о более экстренных и критических ситуациях: «Например, молодые девушки вечером идут по улице, и парни сзади начинают им кыскать или навязывать свое общение, когда им уже отказали, или это общение начинает переходить в агрессию».

Виктория предполагает, что полицию персонал вызовет только в явных критических ситуациях, которые случаются редко. В большинстве же случаев увести девушку в другое помещение будет достаточно, считает она. За это время недоброжелатель уйдет, а девушка сможет вызвать такси, позвонить друзьям или родственникам.