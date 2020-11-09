В России заработал проект «Позовите Галю!». Его участники — общественные места (бары, салоны красоты, общепит), где женщины могут получить помощь, если на свидании что-то пошло не так, их домогаются или преследуют. Рассказываем, что это за помощь, как в число участников вошел зеленоградский бар Goodson и почему проект критикуют некоторые фем-активистки.
Обновление. После публикации на карте появились еще два заведения — бар «Синий гном» в 17-микрорайоне и барбершоп Choice в 8-м.
В заведениях-партнерах проекта «Позовите Галю!» женщины могут укрыться от нежелательного внимания: свидание пошло не по плану, в заведении или на улице с ними навязчиво пытаются познакомиться, домогаются или преследуют. На сайте проекта говорится, что у этой идеи две цели: подстраховать девушку на случай неудачного свидания и сделать города безопаснее.
Как это работает:
- чувствуя себя в опасности, девушка, по задумке автора проекта, открывает карту на сайте, ищет ближайшее к ней заведение-партнера и заходит туда
- она говорит любому из сотрудников фразу «Позовите Галю!»
- если ситуация критическая, они вызовут полицию. Если нет — отведут девушку в безопасное место (условно, подсобку в заведении) или покажут, где находится запасной выход. В этом безопасном месте она должна дождаться, когда «ее недоброжелатель скроется».
«Если поблизости нет партнеров „Позовите Галю“ — позвони знакомым, в полицию или обратись к прохожим, чтобы дойти вместе с ними до безопасного места», — говорится на сайте проекта.
Автор проекта — блогер Виктория Рахматулина — заявила, что делает проект за свой счет. Она рассказала в эфире телеканала «Дождь», что кодовая фраза — отсылка к мему про кассирш в супермаркете, которые не могут сами сделать отмену. По ее словам, такая шифровка нужна, потому что девушки часто стесняются прямо говорить, что ощущают опасность, что им нужна помощь, так как могут думать, что повод недостаточно веский. Использование кодовой фразы обязывает сотрудника заведения помочь, даже если ему ситуация не кажется опасной или неприятной.
Отвечая на вопрос ведущего, Виктория определила, что если к ней в баре подойдут с комплиментом ее внешности, это не будет насилием, а речь идет о более экстренных и критических ситуациях: «Например, молодые девушки вечером идут по улице, и парни сзади начинают им кыскать или навязывать свое общение, когда им уже отказали, или это общение начинает переходить в агрессию».
Виктория предполагает, что полицию персонал вызовет только в явных критических ситуациях, которые случаются редко. В большинстве же случаев увести девушку в другое помещение будет достаточно, считает она. За это время недоброжелатель уйдет, а девушка сможет вызвать такси, позвонить друзьям или родственникам.
На карте проекта в Зеленограде пока отмечен только один партнер — бал Goodson в корпусе 315 на улице Юности. Сотрудник заведения рассказал «Зеленоград.ру», что к ним обратились связанные с проектом девушки, предложив участвовать. Бар согласился. По словам представителя заведения, до того, как они стали партнерами проекта, жительницы города к ним за такой помощью не обращались.
После публикации этого материала на карте появились еще два заведения — бар «Синий гном» (Георгиевский проспект, 33, корпус 5) и барбершоп Choice (корпус 834А).
Чтобы стать партнером сервиса, нужно написать на galyahelps@gmail.com. В ответе обещают прислать инструкцию для персонала (о должных действиях при кодовой фразе). Участие бесплатное.
Феминистка Лёля Нордик раскритиковала «Позовите Галю!» за то, что авторы сервиса не посоветовались перед запуском с профильными организациями и «опытными экспертками/активистками». По ее мнению, отсутствие опыта и знаний о проблеме гендерного насилия и неравенства может навредить и подвергнуть опасности тех людей, которым изначально планировалось помочь. Активистка считает, что желающим помогать другим было бы полезнее влиться в уже существующие проекты.
В комментариях ей ответили, что в случае с «Позовите Галю!» барменам и официантам не нужно проходить никакие курсы, чтобы вызвать такси, полицию или помочь женщине покинуть помещение: «Каждый из нас делал что-то из этого хоть раз в жизни и наверняка справлялся с задачей безо всякой „корочки“».
Установка, что «отвести в безопасное место не требует особенных компетенций» — потенциально губительная, считает организатор акций «Не виновата» Лена Кузнецова. По её мнению, персонал участников проекта должен изначально проходить специальные тренинги для понимания специфики гендерного насилия. После обучения сотрудники не будут оценивать ситуацию внешний вид обратившейся к ним женщины, а «потенциальный абьюзер не сможет убедить персонал в том, что вы просто *** [ненормальная], чтобы ему вас выдали и вы вместе уехали домой», написала она в своем телеграм-канале.
В пример она привела похожий проект Safe drink, который предлагает сотрудникам заведений пройти бесплатный четырёхчасовой тренинг о противостоянии гендерному насилию и умении его распознавать.
В комментариях в соцсетях многие мужчины обратили внимание на другую возможную проблему: по их мнению, девушка может просто воспользоваться этой возможностью уйти со свидания, чтобы не платить за себя по счету.
Персонал зеленоградского бара Goodson тренинги или лекции для участия в проекте не проходил.