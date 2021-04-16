Фёдор Ярцев, 17 лет, вышел 14 апреля из дома и не вернулся.
Приметы. Рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, серые глаза.
Одежда. Серые свитер, бело-голубая рубашка в широкую полоску с длинными рукавами, чёрные джинсы, чёрно-зелёные кроссовки.
Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.
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