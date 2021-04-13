Новое направление предпрофессионального образования — медиаклассы — начнет работать в Москве с сентября 2021 года. По замыслу мэрии, в таких классах будут готовить журналистов будущего, которые смогут создавать качественный мультимедийный контент. Набор в классы уже открыт, подать заявку можно в школы 1557, 1194 и 2045.
Проект «Медиакласс в московской школе» предполагает занятия по шести направлениям:
- медиажурналистика
- PR и связи с общественностью
- тележурналистика
- радиожурналистика
- фотожурналистика
- медиакоммуникации в социальных сетях
Дополнительно ученики могут пройти курсы по выбору: например, по технологии создания современного медиатекста, блогингу, рерайтингу и копирайтингу, основам брендинга, медиаменеджменту, управлению в креативных индустриях, сторителлингу, риторике, основам межкультурной коммуникации, бизнесу в медиасфере и другие.
В рамках проекта школы будут сотрудничать с ведущими вузами столицы. Среди них, например, МГУ, ВШЭ, МГИМО, государственный институт русского языка имени Пушкина, московский городской педагогический университет, университет имени Косыгина.
В Зеленограде среди школ-участников проекта указаны школы 1557 и 2045, а школа 1194 значится в числе кандидатов. Сейчас прием в профильные 10-е классы открыт, заполнить заявку уже можно на сайте школы 1194. Школа 1557 пока дает только ссылку на основной сайт проекта «Медиакласс в московской школе». В школе 2045 уже давно есть направление по медиа, оно открыто для детей 10-12 лет.
Вот порядок регистрации:
- До 30 апреля нужно зарегистрироваться в системе my.mcko.ru и заполнить данные о пользователе
- 6 мая пройдет первый этап вступительных испытаний (компьютерное тестирование, чтобы оценить языковую грамотность учащихся и их умение работать с информацией). На это испытание нужно предварительно зарегистрироваться, когда мероприятие станет доступно на my.mcko.ru
- 13 мая состоится второй этап — написание эссе, чтобы оценить владение современным русским литературным языком, а также умение рассуждать и критически мыслить. Этот этап пройдет на базе школ-участниц
Отмечается: чтобы стать учеником медиакласса, нужно иметь высокие результаты по профильным предметам: русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.