Что будет в медиаклассах

Проект «Медиакласс в московской школе» предполагает занятия по шести направлениям:

медиажурналистика

PR и связи с общественностью

тележурналистика

радиожурналистика

фотожурналистика

медиакоммуникации в социальных сетях

Дополнительно ученики могут пройти курсы по выбору: например, по технологии создания современного медиатекста, блогингу, рерайтингу и копирайтингу, основам брендинга, медиаменеджменту, управлению в креативных индустриях, сторителлингу, риторике, основам межкультурной коммуникации, бизнесу в медиасфере и другие.

В рамках проекта школы будут сотрудничать с ведущими вузами столицы. Среди них, например, МГУ, ВШЭ, МГИМО, государственный институт русского языка имени Пушкина, московский городской педагогический университет, университет имени Косыгина.