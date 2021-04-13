В зеленоградских школах откроют медиаклассы. Среди направлений: пиар и связи с общественностью, фото- и тележурналистика, коммуникация в соцсетях 13.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Новое направление предпрофессионального образования — медиаклассы — начнет работать в Москве с сентября 2021 года. По замыслу мэрии, в таких классах будут готовить журналистов будущего, которые смогут создавать качественный мультимедийный контент. Набор в классы уже открыт, подать заявку можно в школы 1557, 1194 и 2045.

Что будет в медиаклассах

Проект «Медиакласс в московской школе» предполагает занятия по шести направлениям:

  • медиажурналистика
  • PR и связи с общественностью
  • тележурналистика
  • радиожурналистика
  • фотожурналистика
  • медиакоммуникации в социальных сетях

Дополнительно ученики могут пройти курсы по выбору: например, по технологии создания современного медиатекста, блогингу, рерайтингу и копирайтингу, основам брендинга, медиаменеджменту, управлению в креативных индустриях, сторителлингу, риторике, основам межкультурной коммуникации, бизнесу в медиасфере и другие.

В рамках проекта школы будут сотрудничать с ведущими вузами столицы. Среди них, например, МГУ, ВШЭ, МГИМО, государственный институт русского языка имени Пушкина, московский городской педагогический университет, университет имени Косыгина.

Как сюда поступить

В Зеленограде среди школ-участников проекта указаны школы 1557 и 2045, а школа 1194 значится в числе кандидатов. Сейчас прием в профильные 10-е классы открыт, заполнить заявку уже можно на сайте школы 1194. Школа 1557 пока дает только ссылку на основной сайт проекта «Медиакласс в московской школе». В школе 2045 уже давно есть направление по медиа, оно открыто для детей 10-12 лет.

Вот порядок регистрации:

  • До 30 апреля нужно зарегистрироваться в системе my.mcko.ru и заполнить данные о пользователе
  • 6 мая пройдет первый этап вступительных испытаний (компьютерное тестирование, чтобы оценить языковую грамотность учащихся и их умение работать с информацией). На это испытание нужно предварительно зарегистрироваться, когда мероприятие станет доступно на my.mcko.ru
  • 13 мая состоится второй этап — написание эссе, чтобы оценить владение современным русским литературным языком, а также умение рассуждать и критически мыслить. Этот этап пройдет на базе школ-участниц

Отмечается: чтобы стать учеником медиакласса, нужно иметь высокие результаты по профильным предметам: русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.

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Метки:
дополнительное образование, школа, журналистика, школа 1557, школа 2045
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