И для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем три подарочных сертификата на 2000, 1500 и 1000 рублей для посещения салона. Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 9 апреля.

Услуги в салоне Ирины Майфат оказывает коллектив специалистов с большим опытом, многие мастера обучались в европейских школах и проходили стажировку в ведущих салонах индустрии красоты.

Мужские и женские стрижки и укладка

Окрашивание волос и уход

Биозавивка

Ногтевой сервис

Лазерная эпиляция

Косметология и макияж

Массаж и коррекция фигуры

Бьюти-салон находится в корпусе 2303.

Будни: с 8:00 до 22:00

Выходные: с 9:00 до 21:00

Телефон: +7 (499) 283 77 03

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