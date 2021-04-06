Розыгрыш подарочных сертификатов в бьюти-салон Ирины Майфат. Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» 06.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Новым партнёром клуба друзей Зеленоград.ру стал бьюти-салон Ирины Майфат. Для участников клуба друзей по предъявлению электронной карты лояльности действует скидка 20% на лазерную эпиляцию и перманентный макияж при первом посещении.

И для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем три подарочных сертификата на 2000, 1500 и 1000 рублей для посещения салона. Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 9 апреля.

Услуги в салоне Ирины Майфат оказывает коллектив специалистов с большим опытом, многие мастера обучались в европейских школах и проходили стажировку в ведущих салонах индустрии красоты.

  • Мужские и женские стрижки и укладка
  • Окрашивание волос и уход
  • Биозавивка
  • Ногтевой сервис
  • Лазерная эпиляция
  • Косметология и макияж
  • Массаж и коррекция фигуры

Бьюти-салон находится в корпусе 2303.

Будни: с 8:00 до 22:00
Выходные: с 9:00 до 21:00

Телефон: +7 (499) 283 77 03

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), красота и уход, клуб друзей, корпус 2303
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