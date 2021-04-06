Новым партнёром клуба друзей Зеленоград.ру стал бьюти-салон Ирины Майфат. Для участников клуба друзей по предъявлению электронной карты лояльности действует скидка 20% на лазерную эпиляцию и перманентный макияж при первом посещении.
И для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем три подарочных сертификата на 2000, 1500 и 1000 рублей для посещения салона. Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 9 апреля.
Услуги в салоне Ирины Майфат оказывает коллектив специалистов с большим опытом, многие мастера обучались в европейских школах и проходили стажировку в ведущих салонах индустрии красоты.
- Мужские и женские стрижки и укладка
- Окрашивание волос и уход
- Биозавивка
- Ногтевой сервис
- Лазерная эпиляция
- Косметология и макияж
- Массаж и коррекция фигуры
Бьюти-салон находится в корпусе 2303.
Будни: с 8:00 до 22:00
Выходные: с 9:00 до 21:00
Телефон: +7 (499) 283 77 03