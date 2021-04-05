Погибший — сын художественного руководителя детского театра-студии «Непоседы». По данным «Московского комсомольца», вечером бабушка ребенка поднялась в его комнату на третьем этаже и увидела распахнутое окно. Мама и бабушка спустились вниз, на улице они нашли тело подростка без признаков жизни.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. В сообщении Следственного комитета указано, что семья мальчика и он сам характеризуются положительно.

PR-директор «Непосед» Петр Шекшеев рассказал «Московскому комсомольцу», что погибший подросток несколько лет назад начал увлекаться скейтбордами, сноубордингом и самокатами. «Возможно, залез на крышу дома, чтобы снять селфи или видео, которые снимают подростки в его возрасте. Думаю, просто такое трагическое стечение обстоятельств, потому что высота-то была небольшая. Так что это точно не самоубийство — предсмертных записок нет, с родителями ссор не возникало», — сказал он.

С 4 апреля во многих школах Зеленограда начались каникулы, перед отдыхом детям напоминали о правилах безопасности на улице и дома. Для них сделали памятки и попросили родителей также поговорить с детьми о безопасности поведения.