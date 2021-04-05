В ночь с 3 на 4 апреля в Солнечногорском районе погиб 14-летний подросток. Он выпал из окна третьего этажа частного дома. По версии следователей, причиной трагедии стала попытка молодого человека сфотографироваться.
Погибший — сын художественного руководителя детского театра-студии «Непоседы». По данным «Московского комсомольца», вечером бабушка ребенка поднялась в его комнату на третьем этаже и увидела распахнутое окно. Мама и бабушка спустились вниз, на улице они нашли тело подростка без признаков жизни.
Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. В сообщении Следственного комитета указано, что семья мальчика и он сам характеризуются положительно.
PR-директор «Непосед» Петр Шекшеев рассказал «Московскому комсомольцу», что погибший подросток несколько лет назад начал увлекаться скейтбордами, сноубордингом и самокатами. «Возможно, залез на крышу дома, чтобы снять селфи или видео, которые снимают подростки в его возрасте. Думаю, просто такое трагическое стечение обстоятельств, потому что высота-то была небольшая. Так что это точно не самоубийство — предсмертных записок нет, с родителями ссор не возникало», — сказал он.
С 4 апреля во многих школах Зеленограда начались каникулы, перед отдыхом детям напоминали о правилах безопасности на улице и дома. Для них сделали памятки и попросили родителей также поговорить с детьми о безопасности поведения.
В конце марта в Москве арестовали мужчину, который в соцсетях уговаривал подростков за деньги гулять по крышам, вести стримы или делать фото, свешиваясь головой вниз с большой высоты. Как пишет ТАСС, мужчину — 32-летнего Никиту Лебедева — обвиняют в покушении на убийство. «Обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности», — считают следователи. По уголовному делу допрошено более 300 свидетелей: причастность Лебедев к преступлениям установили в ходе исследования материалов 13 уголовных дел в отношении детей, совершенных в Москве с 2015 по 2020 год.