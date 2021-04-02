Личные вещи и оргтехника загорелись в Северной промзоне, в здании завода «Кремний» в доме 3 строение 6 по улице Конструктора Гуськова (рядом с заводом «Биннофарм»). Пожар начался в первой половине дня, в пятницу, 2 апреля. Сотрудники предприятия сами вышли на улицу, никто не пострадал. По словам очевидца, пожар потушили минут за 20.

В компании «Кремний» «Зеленоград.ру» сказали, что сейчас они выясняют причины случившегося и уточняют размер ущерба. «Ничего страшного не произошло, просто задымление», — констатировал представитель предприятия.