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На Новокрюковской улице сделают пешеходные переходы напротив гаражей 01.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Пешеходные переходы давно просили сделать между длинным корпусом 1462 и гаражами у железной дороги. А также возле многоуровневого паркинга, напротив корпуса 1471. Здесь ездит много машин, а до ближайшей «зебры» далеко идти. Правда, в этом году только сделают проект. Будут ли там светофоры, решат при проектировании.

Устройство двух переходов на Новокрюковской улице одобрила комиссия по безопасности дорожного движения. Причина — «по обращению жителя», говорится в протоколе. На самом деле обращения (и не одно) были еще несколько лет назад. Переход напротив корпуса 1462 префектура обсуждала летом 2017 года с формулировкой «учесть необходимость обустройства при разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)». Спустя два года на вопросы местных жителей «когда сделают переход?» в окружной администрации отвечали, что КСОДД в стадии согласования. Теперь, видимо, эту схему доделали и согласовали, управе поручено включить разработку проекта перехода в план благоустройства этого года и отчитаться о проекте в 4-м квартале — то есть с октября до декабрь.

В те же сроки надо разработать проект устройства перехода возле паркинга (Новокрюковская, дом 3А). В протоколе отмечается, что переход нужен, чтобы улучшить пешеходную доступность гаражных кооперативов и обеспечить безопасность дорожного движения.

Переходы физически сделают не раньше следующего года. Пока неизвестно, будут ли они регулируемыми, то есть, со светофорами. Это, скорее всего, решится при проектировании, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения.

На четырехполосной Новокрюковской сейчас пять нерегулируемых пешеходных переходов. В этом году префектура приняла решение поставить светофоры на всех оставшихся «зебрах» на широких дорогах — там, где полос движения четыре (в обе стороны) или больше. Это не быстрый и требующий цепочки согласований процесс — надо дождаться финансирования, сделать проект, поставить и включить.

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Метки:
автомобиль, пешеходы, безопасность дорожного движения, микрорайон 14, пешеходный переход
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