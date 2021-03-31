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На Пятницком шоссе в Брехово открылся круглосуточный «Макдоналдс» 31.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Круглосуточный ресторан быстрого питания «Макдоналдс» открылся в торговом центре возле Пятницкого шоссе, напротив автобусной остановки «Вахнеевка». В том же здании находится «Перекресток».

«Макдоналдс» также планирует открыть свои кафе в Кирилловке и Елино. В прошлом году компания вместе с X5 Retail Group запустили совместный проект: круглосуточные кафе открываются в магазинах «Перекресток». Такой «Макдоналдс» работает, например, в ТЦ «Лига Химки» на Ленинградском шоссе, а теперь и на Пятницком в Брехово.

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Метки:
рестораны и кафе, пятницкое шоссе, деревня брехово, новое место
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