Очень нужны каменщики, рассказал «Зеленоград.ру» представить субподрядной компании, строящей корпус 936. Размещение вакансий или звонки по соответствующим объявлениям о поиске работы результата не дают. В большинстве случаев оказывается, что ищут работу не каменщики (не владеют профессиональными навыками), или это просто мошенники. Или договариваются и исчезают.

Зарплата предлагается 50-80 тысяч рублей в месяц, есть варианты для проживания. Полная занятость, сменный график, возможна подработка короткими сменами, по выходным или вечерам. Заинтересованные могут обращаться по телефону: 8-964-783-75-81.



Пока строительство корпуса 936 идет по графику, но в перспективе отсутствие рабочих может сказаться на сроках. Со стороны кажется, что стройка идет полным ходом, на деле профессиональных рабочих на внутреннем рынке труда остро не хватает, отметили в строительной компании. Нет и системной работы по обучению или переподготовке безработных.