Розыгрыш бесплатного участия в Семейной Мозгобойне. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает 30.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Мозгобойня — это барная викторина, которая регулярно проходит в Зеленограде с мая 2017 года. Игра состоит из вопросов и ответов с простыми правилами. Вопросы подбираются так, чтобы все участники чувствовали азарт и уверенность в своих силах. Для ответов не нужны глубокие энциклопедические знания, только широкий кругозор, логика и сообразительность.

4 апреля в 12.00 в ресторане «Колбасофф» на площади Юности впервые пройдёт игра в новом формате — Семейная Мозгобойня. 5 туров по 7 вопросов. В каждом туре 3 вопроса для детей младшего возраста (6-9 лет), 3 вопроса для ребят постарше (10-14 лет) и 1 вопрос для взрослых. Всем будет на что ответить и о чём подумать.

Стоимость участия для одного человека — 350 рублей. В команде может быть от 4 до 10 человек. В одной команде не обязательно наличие только членов одной семьи.

Для участия в игре необходимо зарегистрировать команду на портале.

Для членов клуба друзей Зеленоград.ру мы разыграем бесплатное участие для команды до 8 человек в Семейной Мозгобойне. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

Победитель розыгрыша будет определён в пятницу, 2 апреля.

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Метки:
клуб друзей, Колбасофф
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Розыгрыш бесплатного участия в Семейной Мозгобойне. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
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