Студия танцев и йоги «Феникс»: спонсор темы
Розыгрыш абонемента на три месяца в фитнес-центр. Клуб друзей Зеленоград.ру и MAYFAT BOXING GYM приглашают 29.03.2021 ZELENOGRAD.RU

У клуба друзей Зеленоград.ру появился новый партнёр — центр бокса и фитнес-клуб MAYFAT BOXING GYM. Для участников клуба друзей по предъявлению электронной карты лояльности действует скидка на клубную карту — 6000 вместо 8000 рублей. Карта даёт доступ в тренажёрный зал и функциональную зону, а также по ней предоставляется скидка 20% на все групповые занятия.

А для участников клуба друзей мы разыграем бесплатный абонемент на три месяца в MAYFAT BOXING GYM. Для участия в розыгрыше необходимо вступить в клуб друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 2 апреля.

В клубе есть всё необходимое современное оборудование для тренировок любого типа и уровня.

  • Боксёрский зал 320 квадратных метров.
  • Профессиональный ринг 6х6 метров.
  • Более 40 единиц боксёрских мешков, груш, настенных подушек, пневмогруш, фигурных мешков.
  • 6 псевдо-рингов с канатами.
  • Функциональная зона с функциональной рамой, кольцами и канатами.
  • Гири, гантели, медицинболы.
  • 23 тренажёра.
  • Зона групповых тренировок: аэробика, танцы, йога, пилатес, стретчинг, ОФП для детей.

YouTube канал MAYFATBOXINGGYM

MAYFAT BOXING GYM находится на 4-м этаже корпуса 928 (здание МГТС).

Будни: с 9:00 до 22:00
Суббота: с 9:00 до 21:00
Воскресенье: с 9:00 до 18:00

Телефон: +7 499 647-55-08

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Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
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Метки:
микрорайон 9, фитнес, клуб друзей
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