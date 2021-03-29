У клуба друзей Зеленоград.ру появился новый партнёр — центр бокса и фитнес-клуб MAYFAT BOXING GYM. Для участников клуба друзей по предъявлению электронной карты лояльности действует скидка на клубную карту — 6000 вместо 8000 рублей. Карта даёт доступ в тренажёрный зал и функциональную зону, а также по ней предоставляется скидка 20% на все групповые занятия.



А для участников клуба друзей мы разыграем бесплатный абонемент на три месяца в MAYFAT BOXING GYM. Для участия в розыгрыше необходимо вступить в клуб друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 2 апреля.

В клубе есть всё необходимое современное оборудование для тренировок любого типа и уровня.