У клуба друзей Зеленоград.ру появился новый партнёр — центр бокса и фитнес-клуб MAYFAT BOXING GYM. Для участников клуба друзей по предъявлению электронной карты лояльности действует скидка на клубную карту — 6000 вместо 8000 рублей. Карта даёт доступ в тренажёрный зал и функциональную зону, а также по ней предоставляется скидка 20% на все групповые занятия.
А для участников клуба друзей мы разыграем бесплатный абонемент на три месяца в MAYFAT BOXING GYM. Для участия в розыгрыше необходимо вступить в клуб друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 2 апреля.
В клубе есть всё необходимое современное оборудование для тренировок любого типа и уровня.
- Боксёрский зал 320 квадратных метров.
- Профессиональный ринг 6х6 метров.
- Более 40 единиц боксёрских мешков, груш, настенных подушек, пневмогруш, фигурных мешков.
- 6 псевдо-рингов с канатами.
- Функциональная зона с функциональной рамой, кольцами и канатами.
- Гири, гантели, медицинболы.
- 23 тренажёра.
- Зона групповых тренировок: аэробика, танцы, йога, пилатес, стретчинг, ОФП для детей.
MAYFAT BOXING GYM находится на 4-м этаже корпуса 928 (здание МГТС).
Будни: с 9:00 до 22:00
Суббота: с 9:00 до 21:00
Воскресенье: с 9:00 до 18:00
Телефон: +7 499 647-55-08