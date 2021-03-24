Проезд в «Ласточках-экспрессах» теперь можно оплатить на турникете картой или телефоном 24.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Теперь проезд в «Ласточках-экспрессах» можно оплатить прямо на турникете — для этого надо приложить банковскую карту с бесконтактной системой оплаты или телефон c подключенной платежной системой. Сделать это нужно дважды — на входе на станцию отправления и на выходе со станции прибытия. На карте должно быть не меньше 555 рублей.

Оплата проезда происходит по системе Fast Track — она сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает сумму со счета пассажира по прибытии. Такая система уже несколько лет действует в метро, МЦК, наземном транспорте. Теперь сервис запустили на участке Москва—Тверь Ленинградского направления, но только для «Ласточек-экспрессов». Это удобно — не надо покупать билет в кассе, автомате или мобильном приложении, сообщает Московско-Тверская пригородная компания. Fast Track поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты: карты Visa, Mastercard и «Мир», а также приложения Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay.

Система действует на всех станциях, где останавливаются «экспрессы». Контролеру в поезде надо сказать, что вы едете по технологии FastTrack и приложить карту к мобильному кассовому терминалу. При входе и выходе со станции нужно использовать одну и ту же банковскую карту, иначе спишется сумма за максимальную дальность проезда — 555 рублей. Столько же спишется, если поездка не завершена в течение четырех часов.
Повторный проход на перрон по той же банковской карте возможен по истечении 40 минут со времени предыдущего входа.

Льготники могут использовать социальную карту для прохода FastTrack — она так же прикладываются к турникету. На социальную карту распространяются все упомянутые правила. Прочитать подробнее о проезде и оплате по этой технологии, а также увидеть свои поездки и списание средств можно в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru.

Системным интегратором проекта выступила отечественная компания «Микротех», разработавшая техническое решение для внедрения технологии Fast Track на Ленинградском направлении.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, оплата проезда
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