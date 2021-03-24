Система действует на всех станциях, где останавливаются «экспрессы». Контролеру в поезде надо сказать, что вы едете по технологии FastTrack и приложить карту к мобильному кассовому терминалу. При входе и выходе со станции нужно использовать одну и ту же банковскую карту, иначе спишется сумма за максимальную дальность проезда — 555 рублей. Столько же спишется, если поездка не завершена в течение четырех часов.

Повторный проход на перрон по той же банковской карте возможен по истечении 40 минут со времени предыдущего входа.

Льготники могут использовать социальную карту для прохода FastTrack — она так же прикладываются к турникету. На социальную карту распространяются все упомянутые правила. Прочитать подробнее о проезде и оплате по этой технологии, а также увидеть свои поездки и списание средств можно в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru.

Системным интегратором проекта выступила отечественная компания «Микротех», разработавшая техническое решение для внедрения технологии Fast Track на Ленинградском направлении.