Оформить «Тройку» с фотографией можно несколькими способами, рассказали в дептрансе:

в приложении «Метро Москвы» : здесь нужно купить «Единый» билет на 365 дней в личном кабинете, после оплаты скопировать промокод, который был получен в кабинете и нажать кнопку «Подробнее». Далее нужно заполнить заявку и ввести промокод, потом для подтверждения заказа с заявителем свяжется сотрудник метро

: здесь нужно купить «Единый» билет на 365 дней в личном кабинете, после оплаты скопировать промокод, который был получен в кабинете и нажать кнопку «Подробнее». Далее нужно заполнить заявку и ввести промокод, потом для подтверждения заказа с заявителем свяжется сотрудник метро онлайн : после покупки «Единого» в кассе метро нужно получить у кассира листовку с промокодом и правилами оформления карты, на сайте shop.mosmetro.ru выбрать персонализированную карту, ввести при заполнении заявки промокод

: после покупки «Единого» в кассе метро нужно получить у кассира листовку с промокодом и правилами оформления карты, на сайте shop.mosmetro.ru выбрать персонализированную карту, ввести при заполнении заявки промокод в сувенирном магазине : после покупки «Единого» в кассе метро и получения у кассира листовки с промокодом нужно обратиться к продавцу сувенирного магазина для оформления заявки, предоставить свои данные и промокод

: после покупки «Единого» в кассе метро и получения у кассира листовки с промокодом нужно обратиться к продавцу сувенирного магазина для оформления заявки, предоставить свои данные и промокод по программе лояльности «Город» — только для первой тысячи покупателей: купите «Единый» на 90 дней и получите промокод на изготовление эксклюзивной карты. По баннеру в личном кабинете перейдите на сайт для заполнения заявки, введите промокод

При заполнении заявки нужно будет указать ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки персональной карты, загрузить фото. Карту сделают в течение 15 дней, после чего доставят либо в один из сувенирных магазинов, либо на стойку живого общения. Для получения карты нужно предъявить паспорт. Полные правила можно прочитать здесь.