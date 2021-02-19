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На карту «Тройку» теперь можно нанести имя и фотографию. Вот как это сделать 19.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Появилась возможность персонализировать карту «Тройка»: нанести на нее фотографию, ФИО, а также выбрать дизайн из девяти доступных вариантов. Чтобы такую карту сделали бесплатно, нужно купить «Единый» билет на 365 дней, в ином случае придется заплатить 200 рублей.

Оформить «Тройку» с фотографией можно несколькими способами, рассказали в дептрансе:

  • в приложении «Метро Москвы»: здесь нужно купить «Единый» билет на 365 дней в личном кабинете, после оплаты скопировать промокод, который был получен в кабинете и нажать кнопку «Подробнее». Далее нужно заполнить заявку и ввести промокод, потом для подтверждения заказа с заявителем свяжется сотрудник метро
  • онлайн: после покупки «Единого» в кассе метро нужно получить у кассира листовку с промокодом и правилами оформления карты, на сайте shop.mosmetro.ru выбрать персонализированную карту, ввести при заполнении заявки промокод
  • в сувенирном магазине: после покупки «Единого» в кассе метро и получения у кассира листовки с промокодом нужно обратиться к продавцу сувенирного магазина для оформления заявки, предоставить свои данные и промокод
  • по программе лояльности «Город» — только для первой тысячи покупателей: купите «Единый» на 90 дней и получите промокод на изготовление эксклюзивной карты. По баннеру в личном кабинете перейдите на сайт для заполнения заявки, введите промокод

При заполнении заявки нужно будет указать ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки персональной карты, загрузить фото. Карту сделают в течение 15 дней, после чего доставят либо в один из сувенирных магазинов, либо на стойку живого общения. Для получения карты нужно предъявить паспорт. Полные правила можно прочитать здесь.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, карта "тройка"
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Обсуждение
леонид ханбеков
4 часа назад
Эх у меня карта подорожник в ней тройка
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