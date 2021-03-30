Здание для центра организации дорожного движения (ЦОДД) построили на Яблоневой аллее в 2012 году. Служебную парковку для центра тогда не организовали, но на его земельном участке сделали парковочные карманы, которые занимают машины местных жителей. В свою очередь сотрудники ЦОДД свои машины ставят иногда так, что они перекрывают доступ местным жителям к мусорному контейнеру. Теперь ЦОДД решает вопрос об организации парковки рядом со своим зданием. Может получиться, что теперь ЦОДД заберет парковку, на которой привыкли оставлять машины местные жители.
Рядом со зданием ЦОДД — корпус 329, а контейнерная площадка расположена в проезде между центром и этим домом. Как и во многих местах, она кирпичная и крытая. Когда ЦОДД ставить свой транспорт возле мусорных баков, жители жалуются — к нужному баку не подойти. Организация всё понимает и планирует сделать собственную парковку с другой стороны. К одному баку вход через дверцу, ко второму — сбоку. Единственный бак, к которому можно подойти по асфальту, предназначен для вторсырья. Есть и для смешанного мусора, но он высокий — проще скинуть отходы в ближайший доступный, рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Мария. Так «грязные» отходы попадают в бак для раздельного сбора мусора.
В зеленоградском ЦОДД признали, что иногда приходится ставить транспорт в этом месте, потому что ближайшие парковки всегда заставлены машинами местных жителей. Сейчас вместе с префектурой и управой прорабатывается выделение парковочных мест для машин центра. Вероятно, они будут сбоку от здания, со стороны корпуса 330. Этот карман находится на земельном участке ЦОДД, отметили в организации. Сейчас в этом кармане стоят машины жителей, там восемь мест. Еще одна парковка есть позади здания, там мест побольше. Почему для ЦОДД, здание которого построили на Яблоневой аллее еще в 2012 году, сразу не сделали отдельную парковку, неизвестно.
Невозможность нормально подойти к мусорным бакам считают одной из главных проблем мусорных площадок 15% участников опроса «Зеленоград.ру» — из числа тех, кто в принципе сортирует мусор. «Зеленоград.ру» проводит исследование среди своих читателей, чтобы понять, в частности, какие проблемы на контейнерных площадках мешают людям сортировать мусор, заполните, пожалуйста, анкету.
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Что за бред?
Пущай этот ЦОДД на своей хребтине ощутит проблемы жителей с парковками, что бы эффективнее рулить не только потоками, но и парковками. А так выходит выдать регулировщикам свою дорогу, что бы они могли показать свою эффективность, когда реальные автомобилисты не мешают работать.
Вспоминаются синии мигалки, когда в один прекрасный момент их стало чуть ли не больше остальных автолюбителей, а тут выходит для эффективной работы ЦОДД надо перекрыть парковки и дороги от участников движения.