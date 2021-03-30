Рядом со зданием ЦОДД — корпус 329, а контейнерная площадка расположена в проезде между центром и этим домом. Как и во многих местах, она кирпичная и крытая. Когда ЦОДД ставить свой транспорт возле мусорных баков, жители жалуются — к нужному баку не подойти. Организация всё понимает и планирует сделать собственную парковку с другой стороны. К одному баку вход через дверцу, ко второму — сбоку. Единственный бак, к которому можно подойти по асфальту, предназначен для вторсырья. Есть и для смешанного мусора, но он высокий — проще скинуть отходы в ближайший доступный, рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Мария. Так «грязные» отходы попадают в бак для раздельного сбора мусора.

В зеленоградском ЦОДД признали, что иногда приходится ставить транспорт в этом месте, потому что ближайшие парковки всегда заставлены машинами местных жителей. Сейчас вместе с префектурой и управой прорабатывается выделение парковочных мест для машин центра. Вероятно, они будут сбоку от здания, со стороны корпуса 330. Этот карман находится на земельном участке ЦОДД, отметили в организации. Сейчас в этом кармане стоят машины жителей, там восемь мест. Еще одна парковка есть позади здания, там мест побольше. Почему для ЦОДД, здание которого построили на Яблоневой аллее еще в 2012 году, сразу не сделали отдельную парковку, неизвестно.