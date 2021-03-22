Театр «Ведогонь» и клуб друзей Зеленоград.ру приглашают на спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Показ спектакля состоится 25 марта в 19:00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград». Билеты можно приобрести на сайте театра. Стоимость билетов: 700-900 рублей.

Миша Бальзаминов в поисках состоятельной и, конечно, приятной во всех отношениях супруги. Однако, сватовство — дело тонкое, а потому без помощников тут не обойтись. Но ни заботливая маменька, ни предприимчивая сваха не уберегли незадачливого жениха от нелепых и комичных ситуаций, в которые он то и дело попадает.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем два пригласительных билета на два лица на этот спектакль. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В среду, 24 марта, определим двух победителей, которые получат пригласительные билеты.